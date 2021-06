Napravice, ki vam bodo prav prišle to poletje

Zaščita telefona

Z ovitkom lahko rešimo telefon. FOTO: Gizzmo

Brez glasbe ne gre

Samsungova ura watch 3 zna izmeriti EKG in krvni tlak. FOTO: Staš Ivanc

Čas za e-knjige

Brez knjige ne more biti dopusta!

Za aktivne

Poletje je udarilo s polno močjo in počitnice so skoraj tu! In ne glede na to, ali bomo dopust preživljali na domačem balkonu, na hrvaški obali ali pa kateri bolj eksotični lokaciji, nam bo kakšna sodobna napravica še kako popestrila življenje.Pametni telefon imamo tako ali tako vsi, a vodoodpornost je še vedno stvar dražjih aparatov. Lahko pa si omislimo vodoodporni ovitek, za katerega bomo odšteli od dobrih 30 pa do 80 evrov.Če se nam to zdi preveč, si lahko pri znanem slovenskem prodajalcu dodatne opreme za telefone za deset ali dvajset evrov nabavimo vodoodporni žep, ki bo prav tako zaščitil telefon, v nekaterih različicah pa ga bo tudi rešil pred potopom.Na plaži ali terasi je zelo fino imeti kak brezžični zvočnik, ki prenese tudi kakšno kapljo – ali pa kar padec v bazen. JBL-jev flip 5 je kompakten, ima odličen in presenetljivo glasen zvok, baterija zdrži pol dneva, na voljo pa je v kar enajstih barvah. In kar je še posebno vabljivo: največji velikopokovski trgovec s sodobno elektroniko pri nas ga ima trenutno v akciji, znižanega s 130 na 90 evrov.Kaj pa, če ne želimo motiti okolice? Poslušanje glasbe prek dobrih brezžičnih slušalk je precej drugačno od tistega na kakšnih cenenih »sluškah«, ki smo jih po možnosti dobili kot darilo v kakšni reviji. Odlična rešitev za že malce zahtevnejše poslušalce, ki iščejo dober zvok, močne base, aktivno odstranjevanje hrupa iz okolice in dolgoživo baterijo, so Huaweijeve v-ušesne slušalke freebuds 4i, ki se trenutno prodajajo za cent manj kot 80 evrov. Kdor pa ne ve, kam z regresom, si lahko omisli Sonyjeve izjemne čezušesne slušalke WH-1000XM4, ki imajo vse to, le da je vse še nekaj razredov višje.Med dopustom še kako prija prebrati kakšno knjigo ali pa deset. A papirnate knjige – čeprav jih je užitek držati v rokah – vzamejo nekaj prostora, kar zna biti ovira, če se odpravljamo kam dlje. Nekateri s seboj vzamejo tablico, a kdor ima izkušnje, ve, kako težko je brati knjigo oziroma kar koli na močnem soncu, pa še oči začno kmalu boleti.Idealna rešitev je e-bralnik, ki uporablja t. i. e-črnilo, narejeno za prebiranje e-knjig. Lahko si omislimo najbolje prodajani e-bralnik na svetu, Amazonov kindle, če pa si želimo tudi izposojati knjige v slovenskih knjižnicah, je odlična rešitev Biblosov bralnik Inkbook calypso plus, za katerega je treba odšteti 135 evrov.Če smo aktivni, je lepo imeti tudi kakšno pametno uro ali zapestnico, ki meri naš srčni utrip in premike, tako da nam lahko na koncu ponudi analizo treninga ali sprehoda. Kdor ima rad dizajn in vse, kar je jabolčno, si bo omislil Applovo uro watch 6 (od 438 do 469 evrov), kdor bi si rad izmeril še EKG in krvni tlak, sta idealni rešitvi Samsungovi uri watch 3 in watch active 2 (279 in 200 evrov), kdor pa ne potrebuje vsega tega in išče bolj nekomplicirano, a zanesljivo uro z močno baterijo, si bo kupil Hauwei watch GT 2 pro, GT 2, GT 2e ali watch fit (od 290 do 110 evrov).Naslednjič pa si pogledamo, kakšne poletne igračke si lahko omislijo tisti z res globokim žepom.