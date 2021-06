Napotki za prijetno poletje

V neobičajno hladnem in deževnem aprilu in maju se je zdela poletna vročina še zelo oddaljena, a junij nam je že na začetku prinesel poletno vreme in že pred začetkom koledarskega poletja tudi prvi letošnji vročinski val. V tem stoletju vročinski valovi v juniju niso redkost, so pa pogostejši julija in avgusta. Lani je nastopil šele ob koncu junija, leta 2014 pa smo imeli vročinski val že v prvi tretjini meseca.



Čeprav je poletje čas sprostitve, smo pozorni na vremensko dogajanje. Sončni žarki so v tem delu leta najmočnejši. Če se zadržujemo na soncu, je v osrednjem delu dneva zaščita pred UV-sevanjem nujna, saj lahko koža že po 20 minutah pordi, kar pomeni, da nas je sonce opeklo. Pogosto nas opeče kar pri vsakdanjih dejavnostih, ko se sploh ne zavedamo, da smo izpostavljeni soncu. Še močnejši kot v nižini so sončni žarki v gorah in brez zaščite nas sonce lahko hitro opeče. V nižini je UV-indeks 9, v gorah 10. Pred UV-žarki se lahko zaščitimo s kremo, a boljša zaščita je umik v senco ali zaščita z obleko in sončnimi očali. Prednost damo sončnim očalom, ki oči pred soncem ščitijo tudi od strani. UV-sevanje je v ozračju razpršeno in nekaj ga seže tudi v senco, predvsem na njenem obrobju. Sonce nas lahko opeče tudi v vodi.



Ob vročem in sončnem vremenu lahko naraste tudi raven ozona. Ta je zelo reaktiven plin in draži oči in dihala. Intenzivnejši napori na prostem so v času povišane ravni ozona odsvetovani; za občutljive ljudi je bolje, če se zadržujejo v zaprtih prostorih, kjer je raven ozona praviloma nižja kot na prostem. Najvišja raven ozona v zraku je navadno popoldne. Podatke lahko spremljamo na spletnih straneh Agencije RS za okolje.



Izogibanje naporom na prostem je napotek, ki spremlja tudi veliko toplotno obremenitev, ta je odvisna od temperature in vlažnosti zraka, vetra in sončnega sevanja. Zato se umaknemo v senco. Ker je najboljši način oddajanja odvečne toplote izhlapevanje potu s kože, moramo v času poletne vročine piti dovolj tekočine, izogibamo se alkoholu, kofeinu in sladkim pijačam. Oblačila naj bodo zračna.



Vročina je najbolj neprijetna v mestih, kjer se ponoči ozračje počasneje ohlaja. Poskrbimo za zunanje senčenje prostorov, kroženje zraka, prezračujemo ponoči in zgodaj zjutraj. Če je možno, zahtevnejše opravke na prostem opravimo v jutranjih ali večernih urah. Tudi klimatske naprave poskrbijo za temperaturno ugodje v zaprtih prostorih, a naj razlika med zunanjo in notranjo temperaturo ne bo prevelika, saj klimatska naprava poskrbi za boljše počutje tudi z zmanjšanjem vlage v zraku in ne samo s hlajenjem. Čeprav ima večina vozil klimatsko napravo, jih pred začetkom vožnje dobro prezračimo, če so bila parkirana na soncu. V poletni vročini niti za krajši čas ne smemo puščati v avtomobilih otrok in hišnih ljubljenčkov. Avto deluje kot topla greda in temperatura v notranjosti na soncu hitro preseže zunanjo.



Najbolje je, če lahko osvežitev poiščemo v gozdovih, višjih legah ali ob vodi. Vsaj nekaj ur na dan naj bi bili v svežem okolju in si tako oddahnili od vročine.



Nevihte so najpogostejše poleti, ko lahko dosežejo tudi veliko moč. Zaradi udara strele moramo biti nanje pozorni povsod, a še posebno v gorah. Nevihte spremljajo tudi močni sunki vetra, nalivi, lahko tudi toča. Spremljanje vremenske napovedi nam lahko prihrani marsikatero vremensko presenečenje in morebitno nevšečnost.



Želim vam kar se da prijetno poletje!

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: