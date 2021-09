Nakup kmetijskega zemljišča – kakšen je postopek

Pozdravljeni,na vaši spletni strani smo našli postopek nakupa kmetijskega zemljišča, kar nam je zelo pomagalo pri odločitvi za nakup konkretno v Lendavi.Zanima me, kako izpeljati postopek dalje - kaj je treba narediti po opravljeni objavi in podani ponudbi za nakup kmetijskega zemljišča? Urejeno imamo že osnutek kupoprodajne pogodbe, sedaj pa ne vemo, kako dalje. Rok objave na UE nam poteče v kratkem (pisno smo podali ponudbo in po informacijah smo edini ponudnik za dotično parcelo, čakamo še na dopis UE).Prosimo za informacijo, kaj še potrebujemo, ali moramo k notarju ali je še kakšna druga pot za prepis in vpis novega lastnika v ZK.Za odgovor se vam vnaprej zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo.Prisrčen pozdrav.- Sussanna