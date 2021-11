Najzabavnejši galski levček

Peugeota 205 so uradno predstavili 24. februarja 1983. Ob prijetni podobi se je postavljal z novo zasnovo podvozja s prednjima vzmetnima nogama tipa mcpherson in zadnjo premo z več vodili. Leto pozneje se je rodil nastopaški 205 GTI z 1,6-litrskim štirivaljnim motorjem s 77 kW (104 KM), ki so mu pozneje dvignili moč s pomočjo glave z večjimi ventili na 86 kW (117 KM). Še več je ponujal pozneje 1,9-litrski stroj z dodatnim hladilnikom motornega olja in 94 kW (126 KM). Takšen GTI se je bahal z delno v usnje oblečenimi sedeži, 15-palčnimi litimi platišči in na vsa kolesa nameščenimi kolutnimi zavorami – zadnji sta bili sicer bobnasti. Slabša plat je bila motorna lenoba pri višjih vrtljajih, kjer je bil manjši GTI z 1,6-litrskim strojem v primerjavi z večjim bratom zaradi batov s krajšimi hodi v zgornjem delovnem območju bolj vreščeč in atletski.



Vražja dinamika

Najmočnejši 205, ki je bil v primerjavi z brati prepoznaven po plastičnih stranskih obrobah, rahlo izbočenih blatnikih, krajših in trših vzmeteh, čvrstem kolesnem vpetju in bolj togem prednjem stabilizatorju, se je vpisal v športne anale po več plateh. Prvo in za mnoge najpomembnejše dejstvo je bila lahkotna vodljivost, saj se je GTI v svojih časih peljal precej bolje od marsikaterega dražjega konkurenta. Z močnim motorjem, ki na izhodih iz ovinkov hitro pridobiva vrtljaje, in manj kot 900 kilogrami mase si za volanom vražjega francoza na zavitih podeželskih cestah še danes za marsikoga prehiter.





Na osnovi modela GTI je nastala serija dvestotih avtomobilov v skladu s pravilnikom reli avtomobilov skupine B, ki so bili opremljeni v civilni izvedbi z motorjem z okoli 200 KM. FOTO: Peugeot

Športna pot

Dodaten odmerek ugleda so prinesli dirkaški rezultati. Na osnovi modela GTI je nastala posebna serija dvesto avtomobilov v skladu s pravili reli avtomobilov skupine B. Rodil se je brutalno hiter in kot jegulja v vodi okreten 205 T16 s sredinsko nameščenim motorjem, štirikolesnim pogonom in navzgor dvižnim zadnjim delom karoserije iz lahkega poliestra. Dirkalnik je na številnih hitrostnih preizkušnjah ugnal večje in težje tekmece. Leta 1985 je Peugeot predstavil še drugo evolucijo dirkalnika z velikanskim zadnjim spojlerjem, 70 kilogramov nižjo maso in dodatnimi 80 konjskimi silami. Avtomobil je uradno ponujal ob 910 kilogramih 430 konjskih sil in 490 Nm navora. Precej pomenljiva se zdi ob tem izjava svetovnega reli prvaka Juha Kankkunena, ki je dejal, da je peugeot 205 T16 z zmogljivostno brutalnostjo in atletsko gibčnostjo avtomobil, ki ločuje može od fantov.





Leta 1985 je Peugeot predstavil drugo evolucijo dirkalnika z velikanskim zadnjim spojlerjem, 70 kilogramov nižjo maso in okoli 430 KM. FOTO: Peugeot

Konec slave

Peugeot 205 GTI, za katerega se zlahka zapiše, da je majhen, a pristen športnik, ki zlahka nariše nasmeh na obraz, ni nikoli dobil dostojnega naslednika. V marsičem se mu je približal 306 GTI, a le približal. V srcih bencinskih navdušencev bo zato galski levček verjetno za vedno ohranil posebno mesto. To precej zgovorno dokazujejo cene, saj je treba imeti v žepu za spodoben, a nič briljanten primerek od sedem do osem tisoč evrov. Cene originalnih in najlepše negovanih primerkov pa sežejo do dvajsetih tisočakov.