Črni vrh

Na poti

Do Blegoša, ki je najvišji vrh hribovja, sta dve uri.

Čeprav je bila letošnja zima v gorah izjemno bogata s snegom, je smučiščem epidemija pošteno zagrenila življenje. Šele zadnje dni smučarske sezone so se naprave končno premaknile.Sezona je bolj ali manj končana, kljub temu pa se je vredno povzpeti na Črni vrh nad Cerknim. Ta 1291 metrov visoka gora je najvišji vrh priljubljenega smučišča, od koder je lep razgled po Škofjeloškem hribovju in tja do Trnovske planote na zahodu in osrednji Julijskih Alp na severu.Zapeljemo se torej po Selški dolini skozi Železnike in mimo starodavnega fužinarskega mesta proti vasi Zali Log. Na tem mestu se prej široka dolina precej zoži in sosednji vrhovi visoko zgoraj precejšni del dneva dolino drže v senci. Tik pred vasjo zavijemo na levo v dolino potoka Davča.To so čisto pravi slovenski hribi. Pred desetletjem je bila dolina v siloviti povodnji skorajda uničena. Cesta je napravljena na novo in vodi čez drn in strn po hribovju. Nekajkrat tudi skozi čisto prave tesni. Davča velja za vas, a v resnici je to skupek zaselkov in posameznih kmetij, ki so raztresene po celotnem hribovju.Pravega središča vas nima, približek centra so kmetije, ki obdajajo srednjeveško cerkvico Naše preljube gospe presvetlega srca.Prebivalci so se v te kraje priselili v srednjem veku iz Nemčije in Davča je bila dolgo nemški jezikovni in protestantski otok. Za vse, ki smo kdaj prebrali Tavčarjevo knjigo Visoška kronika: Prav v teh krajih si je njen glavni junak Izidor iskal svojo nevesto Margareto. In jo tudi našel, le pot do njene uresničitve se je pošteno zavlekla in zakomplicirala.Zapeljemo se torej do parkirišča ob spodnji postaji smučišča v Brdih ali pa še nekoliko naprej do parkirišča Tuškov grič. Od tu se podamo na vrh čez smučišče. Urico hoda potrebujemo, da se povzpnemo najprej do gostišča Alpska perla, in nato še dobrih deset minut do samega Črnega vrha.Prav žalosten je pogled na zaprto Alpsko perlo. Je pa zato okolica toliko lepša. Sprehodimo se do vrha mimo dveh umetnih jezerc, ki pozimi služita zasneževanju, prav do vrha. Odpre se lep razgled po Škofjeloškem hribovju in naprej. Z vrha se planinska pot nadaljuje čez drn in strn še do Blegoša, ki velja za najvišji vrh hribovja. Do njega sta dodatni dve uri zmerne hoje po idilični pokrajini.