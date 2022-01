Največji trendi za dom, ki jih bomo v 2022 videli povsod

Novo leto je s seboj prineslo tudi nove trende za urejanje in opremljanje naših domov. Po kar nekaj letih striktnega minimalizma, ki je vladal v svetu notranjega oblikovanja, je bilo pričakovati občutne spremembe. In 2022 v naših prostorih res napoveduje precejšnjo popestritev. Seveda to ne pomeni, da se bomo zakopali v kričeče barve in na vrat na nos baročno okrasili svoja stanovanja, so pa trendi v primerjavi s preteklimi leti precej bolj pestri, drzni in zanimivi.

