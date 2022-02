Največji sovražnik računalnika je prah

Računalniki so tako rekoč nepogrešljiv del našega življenja. Potrebujemo jih za delo in učenje, gledanje filmov, igranje iger, poslušanje glasbe, druženje in še bi lahko naštevali.

Prenosnikov ne odlagamo na mesta, kjer se bodo še dodatno pregrevali, denimo na odeje in blazine.

A če zanje dobro skrbimo tako, da namestimo protivirusno opremo, redno brišemo piškotke in praznimo koš na namizju, pa pogosto pozabimo, da je čiščenje same naprave prav tako, če ne še bolj pomembno za njeno optimalno delovanje. Ko se med tipkami naberejo drobtine in zračnik zamaši prah, bo računalnik prej ali slej imel dovolj in treba ga bo odnesti na servis, kar ni nujno poceni, še bolj pa nas bo po denarnici udaril nakup novega.

Eden največjih sovražnikov računalnikov je prah. Če ga redno, to naj bi bilo enkrat na teden, ne brišemo z ekrana, se bo nanj prilepil in težko ga bomo odstranili, ne da bi za njim ostali madeži, ki lahko močno zmanjšajo kakovost slike. Če prah brišemo redno, drugega kot mehke krpice, najbolje iz mikrofibre, ne potrebujemo. Nikar je ne močimo, suha bo delo opravila povsem zadovoljivo.

Tako je videti zaprašen ventilator. FOTO: Andrey Deryabin/Getty Images

Za bolj trdovratne madeže in morebitne mastne prstne odtise uporabimo posebno čistilo, ki ga dobimo v trgovinah z računalniško opremo; tudi v tem primeru se vodi izogibamo. Prah obrišemo tudi s same naprave oziroma zunanje strani prenosnika ter tipkovnice. Da bi iz nje zvabili večje smeti in drobtine, jo obrnemo in nežno potolčemo. Obstajajo posebne gobice, ki so videti kot sluz, s katero se tako radi zabavajo otroci. Ker je njihova površina lepljiva, se bodo smeti z lahkoto prilepile nanjo. Posamezne umazane tipke očistimo z vatirano paličico, ki jo namočimo v medicinski alkohol, nato pa z njo previdno zdrgnemo vsako tipko posebej.

Nikakor alkohola ne polivamo po tipkovnici, saj delo tako ne bo hitreje opravljeno, jo bomo pa morali najverjetneje še isti dan zamenjati. Na enak način očistimo tipke na miški in kolo, če ga miška ima.

Na od tri do šest mesecev je priporočljivo očistiti tudi hladilni sistem oziroma zračnik, saj se v njem nabere res veliko prahu, še posebno če računalnik uporabljamo denimo na mehkih površinah, od koder bo zračnik potegnil prašne delce. Ko ti zračnik zamašijo, bo njegovo delovanje oslabljeno, zato se bo naprava začela pregrevati. Računalnik najprej izklopimo iz elektrike, nato pa z izvijačem previdno snamemo pokrov in s pločevinko stisnjenega zraka, ki jo kupimo v računalniški trgovini, izpihamo prah. Pokrov pritrdimo nazaj in računalnik bo kot nov.

Mnogi se »razstavljanja« računalnika bojijo, misleč, da bodo kaj pokvarili. V tem primeru si za prvo silo pomagamo s sesalnikom. Cev enostavno usmerimo pred zračnik, pazimo, da moč sesanja ni prevelika, in prah posesamo. Da bi se hladilni sistem čim manj prašil, poskrbimo, da redno sesamo površino okoli njega.

Če se zgodi nesreča Če po tipkovnici po nesreči kaj polijemo, jo nemudoma odklopimo in obrnemo s tipkami navzdol. Tako naj ostane, dokler tekočina ne izteče. Če je bila ta zelo sladka in lepljiva, bo treba počakati nekoliko dlje.

Življenjsko dobo računalnikom, predvsem prenosnikom, podaljšamo tako, da jih ne odlagamo na mesta, kjer se bodo še dodatno segrevala. To so v glavnem mehke površine, denimo blazine in odeje. Če prenosnik res želimo uporabljati v postelji, si priskrbimo posebno stojalo, ki bo poskrbelo, da bo zrak pod napravo dobro krožil in jo hladil.