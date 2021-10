Največji božični spektakel se vrača

Organizatorji obljubljajo Božično pravljico in spektakel, kakršnega si dogodkov željno občinstvo zasluži. Prav zato so se odločili, da vstopnice za ogled živih jaslic ponudijo v predprodaji, saj si bodo obiskovalci le tako zagotovili sedež na jamskem vlaku.

Zapela je tudi Irena Yebuah Tiran.

Letos so predprodajo začeli že sredi septembra. Zakaj? Število vstopnic za ogled največjega božičnega spektakla je omejeno, družinam ponujajo ekskluzivni popust, hkrati pa vsem, ki turističnih bonov še niste izkoristili, ponujajo idejo za čudovito praznično darilo.

»Ne gre zgolj za še eno od mnogih postavitev živih jaslic. Gre za prve žive jaslice v Sloveniji, ki so v več kot tridesetletni tradiciji prerasle v enega največjih dogodkov in se uvrščajo med najlepše podobe božiča na svetu,« pripoveduje o odzivih največjih svetovnih medijev prvi mož Postojnske jame Marjan Batagelj. Tudi vožnja z legendarnim vlakcem je del tega čudovitega spektakla, ki bo med 25. in 30. decembrom osrečeval obiskovalce.

Vrsto let je za žive jaslice, njihovo vsebino in režijo skrbela Gabrijela Brovč iz Postojne, nekdanja športna pedagoginja pa tudi zavzeta delavka v turizmu, kulturi in lokalnih medijih. Bila je scenaristka, organizatorka in režiserka živih jaslic v Postojnski jami, pred leti pa se je odločila, da sodelovanje pri izvedbi jamskih živih jaslic prepusti mlajšim.

Letos bodo v Postojnski jami med 25. in 30. decembrom.

»Prve žive jaslice v jami je ustvaril režiser Gregor Tozon,« nam je leta 2017 pripovedovala gospa Gabrijela. »Pripravil jih je dvakrat, ne vem pa, zakaj ni bilo nadaljnjega sodelovanja. Potem je Srečko Šajn, ki je bil v Postojnski jami odgovoren za prireditve, prišel k meni in me povabil, da bi poiskala ustrezne statiste oziroma igralce. Potem sem kar ostala, vmes so bili trije ali štirje poskusi z režiserji, vendar so kmalu, po nekaj dneh, kar odšli. Ostala sem sama in nadaljevala organizacijo živih jaslic. Od mojega začetka je minilo 23 ali 24 let. Vsako leto smo dobro sodelovali in vsakič smo nekaj dodali. Ko je na čelo Postojnske jame prišel Marjan Batagelj, so mi rekli, naj samostojno prevzamem vso organizacijo. Prvotne žive jaslice smo kar precej spremenili. Uvedli smo glasbo, dopolnjevali smo razsvetljavo.«

Četudi časi niso naklonjeni turizmu, v Parku Postojnska jama s svojim sprejemom in ponudbo kažejo, da se zavedajo poslanstva, to je razvajati goste in jim ponuditi pristno petzvezdično doživetje. Tako vas bo na petkilometrski postavitvi skozi veličastno Postojnsko jamo pričakalo 16 čarobnih prizorov svetopisemske zgodbe, poleg tega še vrhunski glasbeniki in bogati kostumi nastopajočih, fascinanten ambient ter pestro adventno dogajanje v celotnem Parku.

Poldrugo uro dolg ogled bo obogaten z najlepšimi zimzelenimi božičnimi melodijami in avdio-vizualnimi učinki. Imen glavnih glasbenih izvajalcev še niso razkrili, a izkušnje kažejo, da žive jaslice v Postojnski jami vedno znova presežejo pričakovanja organizatorjev in obiskovalcev.