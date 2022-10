Največje napake pri pranju kavbojk

Tudi kavbojke imajo omejeno življenjsko dobo, a s pravimi načini nege jo je mogoče podaljšati, zaradi napačnih pa hitro izgubijo prvotno barvo in obliko ter se začno trgati. Katerih?

Polnjenje njihovih žepov

Drži, da so žepi namenjeni temu, da vanje kaj spravimo. Denimo denar ali robček, ne morejo pa biti nadomestek za torbico in vanje ne sodi vse od ključev do ličil, mobilnega telefona in podobnega. Kadar so žepi kavbojk prenatrpani z velikimi in težkimi stvarmi, se hitreje strgajo, zaradi polnih žepov pa izgubijo tudi obliko, ki je ni več mogoče povrniti.

Prepogosto pranje

Pogosteje ko perete kavbojke, hitreje te izgubljajo barvo, hkrati se med pranjem izrablja tkanina, zato se hlače hitro začno trgati. Odvisno sicer od tega, kako pogosto jih nosite, a osnovno priporočilo se glasi, da jih ne bi smeli oprati vsakič, ko jih slečete, temveč po kakšnih petih nošenjih. Izjemoma seveda prej, kadar so vidno umazane. Če pa bi jih radi le nekoliko osvežili, jih tesno zaprite v vrečko in za nekaj ur postavite v zamrzovalnik.

Previsoka temperatura pranja

Kavbojk ne bi smeli prati pri temperaturi, višji od 40 stopinj Celzija. Vročina poškoduje vlakna tkanine, kar pomeni, da se začno hitreje trgati in izgubljati obliko. Pri pranju izberite ožemanje z manj vrtljaji in uporabljajte detergent, namenjen pisanemu perilu.

Sušenje v sušilnem stroju

Kavbojk ni priporočljivo sušiti v sušilnem stroju in tudi ne na neposrednem soncu. Visoke temperature namreč uničujejo tkanino, sončni žarki pa povzročijo bledenje barve. Najboljše jih je sušiti na zraku v sencu, pri obešanju na vrv jih nikoli ne pripenjajte za hlačnice, temveč vselej za pas.

Agresivno odstranjevanje madežev

To je ena največjih napak, kajti z agresivnim odstranjevanjem madežev ne bodo izginili le ti, temveč tudi barva tkanine. Boljše je je uporabljati naravne načine: mastne madeže denimo najprej posujte z otroškim pudrom, počakajte, da vpije maščobo, in nato v hladni vodi splaknite oblačilo.

Na madež lahko nanesete mešanico vode in soli, proti domala vsem madežem pomaga detergent za pranje posode: nanesite ga na madež, nežno zdrgnite, počakajte 10 minut in splaknite.

Obešanje na obešalnik

Če želite, da bi kavbojke ohranile obliko, jih ne obešajte na obešalnik, temveč jih prepognite na polovico in pospravite v omaro. Na obešalniku se bodo zaradi gravitacije raztegnile in s tem spremenile obliko.