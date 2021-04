Najtežje je bilo priti na najnižji vrh

Namenjen je vsem, ki se ozirajo čez meje naše države na vse štiri strani neba. Foto: PZS

Opisanih je 46 vrhov vseh 48 držav, ki sestavljajo Evropo.

Avtorja sta opisala srečanja z domačini in izkušnje na potovanjih.

Slovenci smo narod planincev in tudi narod popotnikov. Pogosto na potovanjih udobne čevlje zamenjamo za planinsko obutev in radi osvojimo še kakšen planinski cilj. Najvišji vrhovi privlačijo ljudi, ne samo gornike in ljubitelje gora, temveč tudi turiste, ki si želijo kdaj biti na najvišji točki nečesa.in, planinca že od mladih nog, sta svoj dolgoletni projekt osvojiti najvišje vrhove Evrope podala v obliki planinskega vodnika Najvišji vrhovi evropskih držav. Ideja za malce drugačen vodnik se jima je porodila, ko je bila za njima dolga tura na najvišji vrh Švedske. »Ideja izpod Kebnekaiseja se je udejanjila v naslednjih sedmih letih, vodnik sva napisala v enem letu,« je povedal Jože Drab.V njem je opisanih 46 vrhov vseh 48 držav, ki sestavljajo Evropo. Pri tem sta se omejila na mejo Evrope, ki poteka na Kavkazu in Uralu, po Severnem morju, Atlantskem oceanu, Sredozemskem in Črnem morju. Seznamu sta dodala še najvišji vrh evropskega dela Turčije in najvišji vrh Severnega Cipra. Mont Blanc oziroma Monte Bianco je mejna gora med Francijo in Italijo in zato najvišja točka obeh držav. Enako velja za vrh Maja e Korabit oziroma Golem Korab, ki je najvišja točka tako Albanije kot Severne Makedonije.»Pri Planinski založbi smo se v želji, da bi obiskovalcem gora ponudili čim bolj raznovrstne vodnike, odločili za izdajo vodnika po najvišjih evropskih vrhovih. Opisane točke so zelo zahtevne gore, visoke nad dva tisoč metri, kot so Triglav pri nas, avstrijski Grossglockner, švicarski Dufourspitze ali mejni francosko-italijanski Mont Blanc/Monte Bianco. Kot pravo nasprotje tem pa na izletih morda naletimo samo na kakšno obeležje najvišje točke, kot so to na primer na Nizozemskem, v Monaku ali na Madžarskem. V knjigi so zbrani izleti in vzponi vseh težavnosti. Namenjena je širšemu krogu planincev, turistom in družinam, skratka vsem, ki se ozirajo čez meje naše države na vse štiri strani neba. Možnosti za vzpone in izlete je veliko, izberemo si tistega, ki nam ustreza, in ne bo nam žal,« je dodala urednicaVodnik ni samo navodilo za pot, ampak sta avtorja v njem zapisala nekatera zanimiva srečanja z domačini in izkušnje na potovanjih. Vseh 46 vrhov sta zakonca Drab osvojila skupaj ter zapisala pestre zgodbe in dogodivščine. Zanimivo je to, da jima je bilo najtežje priti prav na najnižji vrh – Vatikanski grič. »V vatikanske vrtove sicer vodijo obiskovalce, a ne na najvišjo točko. Tja se lahko pride le s poznanstvi in priporočilom. In še to le takrat, ko se po vrtovih ne sprehaja papež,« je dodal Jože Drab. Zanimiva je bila dogodivščina o vožnji v Liechtensteinu, kako sta zakonca prepolno gondolo zamenjala za vožnjo s terencem in prikolico za prašiče.