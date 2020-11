Najstarejšega levčka obnavljal osem let

Sorodnika (2008 in 203) drug ob drugem. Samo letnika sta precej narazen. FOTO: Staš Ivanc/Slovenske novice

Oba sta mehanika

Pot med oldtimerje se je za Francija začela pred leti, ko je kupil in obnovil starinski traktor, ki pa ga je kmalu prodal.

Udobje na zadnji klopi. FOTO: Staš Ivanc/Slovenske novice

Žena še ni sedla vanj

Pod pokrovom motorja. FOTO: Staš Ivanc/Slovenske novice

2009.

ga je kupil na Primorskem.

Beli lepotec je malce zaropotal, pokadilo se je še iz izpušne cevi in že je predel kot zadovoljen mačkon. To je kar nekako logično, saj je simbol francoske znamke že več kot poldrugo stoletje lev. In nato se je z lahkoto odpeljal v precej strme in ovinkaste klance med hribi, ki ležijo na tromeji domžalske, moravške in dolske občine.To je prekrasni model 203 iz leta 1951iz Zgornje Javoršice pri Moravčah, ki se je prijavil na natečaj Slovenskih novic in zastopnika Peugeota pri nas, P Automobil Import, s katerim smo ob 210-letnici levje blagovne znamke iskali najstarejšega peugeota v Sloveniji.Kot priznava Franci Planinec, je bil kar malo presenečen, ko je izvedel, da je zmagal na natečaju, saj je bil prepričan, da je v Sloveniji še kak starejši peugeot. A morda do njegovega lastnika ni segel naš glas ali pa ni izpolnjeval pogojev, med katerimi je bil tudi ta, da mora biti vozilo registrirano in vozno. Kakor koli že, strokovna komisija podjetja P Automobil Import je za zmagovalca razglasila peugeota 203, ki ga je Planinec počasi obnavljal kakih osem let.Kakor pravi, je bilo še najlažje renovirati motor, saj sta s sinom, ki mu je pomagal, oba izšolana avtomehanika. Zamudnejša opravila so bila menjave sicer redkih zarjavelih delov, kromiranje kosov pločevine in njihovo poliranje. Še posebno zoprno je bilo menda kromiranje zlitine železa in rostfraja, kakršna je na tem peugeotu, pove Franci.Pot med oldtimerje se je zanj začela pred leti, ko je kupil in obnovil starinski traktor, ki pa ga je kmalu prodal. »Delovne traktorje imamo doma, tako da mi to ni bil takšen izziv,« pove vsestranski mojster, ki poleg službe skrbi za domačo kmetijo in gozd. Iskal je nekaj posebnega in leta 2009 na Primorskem našel belega peugeota. Dejansko je za Planinčeve tale peugeot nekaj posebnega, saj sicer vozijo samo renaulte – in teh okoli domačije ni malo.Skoraj sedemdesetletni avto ima zanimivo zgodbo: pred desetletji ga je francoski lastnik pustil oziroma prodal na Hrvaškem, ker mu je odpovedal motor. Tam ga je odkupila carina, pozneje pa je prišel v slovensko last. Avto je bil hranjen v suhi garaži in je bil v dobrem stanju.Planinec pravi, da je imel smele načrte glede obnove, a se je vse skupaj malo zavleklo, dokler ga ni sin začel priganjati. Po osmih letih je avto prekrasen: nove, vendar hkrati starinske so vse obloge iz blaga in usnja, tako da je peugeot 203 tudi znotraj videti fantastično, še sploh z naslanjalom za roke na zadnji klopi, v katerem se skriva pepelnik. V prtljažniku je rezervna pnevmatika, zadnjo klop pa se da podreti, tako da se vanj da spraviti smuči. »Pa še strešni prtljažnik ima in strešno okno,« doda Franci, ki mimogrede še pokaže, kako so v petdesetih letih bili videti smerokazi: v primeru peugeota 203 so skočili iz karoserije na zadnjem boku avtomobila.Pod pokrovom se skriva 1,3-litrski štirivaljnik s približno 45 konjskimi močmi, kar je kar lepa številka za tiste čase. »Ima štiri prestave: tri za naprej in vzvratno. V tele klance lahko peljem v drugi prestavi,« pove Planinec. Števec je zanimiv, a ga je bilo precej zahtevno obnoviti. Brisalci so že motorizirani, imajo pa tudi možnost ročnega poganjanja.Ima 12-voltno napeljavo, a dva akumulatorja s po 6 volti. Pod pokrovom motorja je tako urejeno, da bi lahko malicali s spoliranega pokrova zračnega filtra. In avto se res lepo pelje: brez težav gre 80 km/h, verjetno bi prišel do stotice, a zakaj bi ga mučili. Ima posebne oljne amortizerje, ki krasno požirajo neravnine, tako da je vožnja zelo udobna, povesta Franci in Jan Planinec.Franci, tudi član kluba ljubiteljev starodobnih vozil Soteska, priznava, da se s svojim peugeotom premalo vozi. Pove pa še zabavno anekdotico. »Žena mi je rekla: 'V ta avto se ne usedem.' In se še ni, avto pa je že več kot deset let pri hiši.« In še nekaj je zanimivo: ko je Franci registriral vozilo, si je omislil registrsko tablico s poslovenjenim napisom PEŽO – in bil zelo presenečen, ko je videl, da je še nihče ni vzel. V garaži pa na obnovo čaka še starejši peugeot 402 iz leta 1938, tudi ta bo zahtevna in dolgotrajna.