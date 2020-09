Najslabši prostor za shranjevanje zdravil

Zdravil običajno ne shranjujemo v kuhinji. Tudi v spalnici ne. Torej je povsem logična izbira kopalnica. Če se tudi sami strinjate s tem, pozor, kajti prav ta prostor je najslabši za shranjevanje domače lekarne. Pogoji v kopalnici niso primerni Kot navajajo farmacevti iz nemškega farmacevtskega združenja BAH, zdravila v kopalnici hitro izgubijo učinkovitost. Do tega pride tudi, če so v še povsem zaprti embalaži. Večino zdravil je namreč treba hraniti v suhem prostoru pri temperaturi od 15 do 25 stopinj Celzija, ne smejo pa biti izpostavljena previsokim temperaturam in previsoki zračni vlažnosti. Če zdravilo ni primerno shranjeno, pride do razpadanja aktivnih sestavin, s tem pa se zmanjša njegova moč. Najboljše možnosti Antibiotike je, zlasti kadar temperatura doma presega 25 stopinj Celzija, priporočljivo shranjevati v hladilniku. A tako kot previsoke jim škodujejo tudi prenizke temperature. Te ne smejo upasti pod dve stopinji Celzija.



Najboljša prostora za omarico z domačo lekarno sta suha predsoba ali dnevna soba, v vsakem primeru pa velja, da zdravila, ki spremeni barvo, okus, teksturo ali vonj, ne uživajte.