Najslabša stvar, ki jo imate v hiši in zaradi katere nikoli nimate dovolj denarja

Vsak del hiše lahko pozitivno vpliva na življenje, menijo poznavalci načel feng šuja in prav t. i. »kotiček bogastva« naj bi bil odgovoren za denar. Določimo ga tako, da ugotovimo, kje je najbolj oddaljena jugovzhodna točka doma.

Priporoča se, da v tem delu doma počnete vse, kar je povezano z denarjem – pripravite in hranite račune, hranite rezervno gotovino za gospodinjske potrebe, ipd. V ta prostor prav postavite simbole, ki za vas predstavljajo bogastvo in vas navdajajo z občutkom življenja v izobilju.

Univerzalni simboli feng šuja, ki privabljajo denar, so zlati bršljan, kitajski dolar ali pahira. Izberite tisto sobno rastlino, kar vam je najbolj všeč in z lahkoto jo boste negovali.

Če ste v dvomih glede ostalih detajlov, povezanih z dekoracijo, sta dobri barvi srebrna in modra, predvsem odtenek turkizne, ugodne so slike prizorov iz narave, ogledala pa postavite tako, da slike odsevajo v njih.

Napaka, zaradi katere nimate denarja

Najslabše, kar lahko naredite, je, da pustite, da se v kotičku bogastva kopiči nered. Če so tam prah, pajčevina in umazanija, je energija statična in denar nikoli ne pride. Če se poleg tega še lušči barva na steni, bo vaša denarnica prazna, poudarjajo strokovnjaki za feng šuj.

Opozarjajo tudi, da je prav v vsakem prostoru vašega doma treba poskrbeti za jugovzhodni vogal, saj je to »obilje v malem«, zato lahko nekatere simbole postavite tudi na teh mestih.