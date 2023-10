Najraje po mestu, lahko tudi po gozdu

Avtomobili Mercedes-Benza načeloma niso za vsakogar, toda tudi ta proizvajalec ima v ponudbi nekaj vsaj malce ugodnejših modelov. Eden takšnih je model GLA. Je precej prostoren, v njem lahko sedijo štirje odrasli potniki, po možnosti tudi pet. Sedeži so udobni, tudi za daljše poti. Na testnih vožnjah smo se tako odpravili na popotovanje od Ljubljane do Prekmurja in zatem še do Dunaja, a so sopotniki na cilju potrdili, da ne čutijo nobene nelagodnosti.

Malce so tarnali le na začetku, ker se avtomobil ni hipoma ohladil (mercedesi višjega razreda se ohlajajo hitreje), kar pa vendarle ni tako nenavadno, saj je bil prej več ur na soncu, obenem pa so bili to najbolj vroči dnevi v letu. Ko je počival v senci, teh težav ni bilo.

Vse bolj suvovska oblika

Z razvojem GLA vse bolj spominja na športnega terenca in ne le na malce povečan razred A. Kaj je bolje, bodo povedali kupci, a vsekakor 4,4 metra dolg avtomobil deluje bolj zaobljen kot nekoč.

Materiali v notranjosti so prijetni na otip. Precej pozornosti vzbudi plastičen del ob sovozniku, kjer je več majhnih zvezd, armaturna plošča pa je priročno postavljena. Prevladuje sredinski zaslon na dotik, ki ponuja precej podatkov, pri počasnejši vožnji pa prikazuje še sliko bližnje okolice in opozarja na vse nevarnosti. Med drugim v zastojih opozori na ustvarjanje varnostnega pasu.

Notranjost je umirjena in logična za uporabo. FOTO: Aljaž Vrabec

Koristno je premikanje zadnje klopi, saj lahko tako prilagajamo prostor, da ga je malce več za potnike. V prtljažniku je sicer prostora za 495 litrov; v dizelski različici deset litrov manj.

Mercedes-benz GLA 200 Mercedes-benz GLA 200 Izpust CO 2 : 130–137 g/km Zastopnik: Star Import, d. o. o. Cena: 49.990 € (testno vozilo 60.788 €) Euro NCAP: *****

Spodoben bencinar

Pod pokrovom je bil tokrat 1,3-litrski bencinski agregat, ki premore solidnih 120 kW moči. Že osnovni podatki kažejo, da gre za avtomobil, s katerim ne preizkušamo skrajnih meja, temveč je dovolj močan za umirjeno in vsakodnevno vožnjo. Prav takšen je tudi v realnosti, pri upoštevanju pravil se izredno dobro odziva na vse vozniške želje, hkrati pa se varno in udobno počutijo tudi vsi drugi potniki.

Največjo hitrost doseže pri 210 kilometrih na uro, do stotice pospeši v 8,7 sekunde, poraba je znašala 7,6 litra na sto prevoženih kilometrov, a smo prepričani, da bi bila z bolj umirjeno vožnjo lahko manjša.

Na voljo je tudi štirikolesni pogon, toda testni model ga nima. Kljub temu je GLA povsem primeren avtomobil za kakšno (urejeno) makadamsko ali gozdno cesto, a se vseeno najbolj znajde na asfaltu. Povsem priročno se z njim vozi tudi v središču mesta in po tesnih ulicah.

A čeprav smo v uvodu napisali, da je GLA eden cenejših modelov Mercedes-Benza, tudi zanj velja, da več opreme in močnejši motor prineseta višjo ceno. Testni primerek tako stane dobrih šestdeset tisočakov.