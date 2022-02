Najpreprostejši način za preoblačenje posteljnine, ki vam bo olajšal življenje

Preoblačenje postelje je eno tistih opravil, ki jo vsak opravlja na svoj način. Ker je natikanje posteljnine na odejo precej nerodno, si to delo vsak poizkuša olajšati po svoje in poznamo kar nekaj načinov, kako se ga ljudje lotevajo. Nedavno pa smo na tiktoku našli trik, ki ga prej nismo poznali in moramo priznati, da je prav genialen. Avtorica videa je namreč iznašla zvijačo, zaradi katere lahko na situacije, ko se z glavo med preoblačenjem odeje zataknemo za rjuhe, ali pa ne najdemo roba žimnice, pozabimo. Sliši se sanjsko, kajne?

