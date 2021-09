Najpreprostejši način za čiščenje fug

Kako ju uporabite?

Ščetko pomočite v belilo in zdrgnite umazano površino.

Naravno čistilo

Umazane in črne fuge vas spravljajo ob živce, saj kazijo videz vaše kuhinje ali kopalnice. Veste, da je čiščenje teh vse prej kot preprosto, in tudi, da lahko pregrobi prijemi poškodujejo keramiko. Zagotovo vas bo zato razveselila novica, da je zadeva lažje premagljiva, kot ste si mislili. Poglejte torej res preprost način za njihovo čiščenje. Vse, kar potrebujete zanj, sta običajna zobna ščetka in belilo.Ščetka je hkrati dovolj močna in nežna, da bo ob sodelovanju belila očistila fuge, ne bo pa poškodovala keramike. Na koncu vse očiščene površine splaknite z vodo in ploščice obrišite s čistilom za keramiko.Če niste pristaš belila in drugih agresivnih kemičnih čistil, lahko namesto njih uporabite pasto iz jedilne sode in vodikovega peroksida ali jedilne sode, alkoholnega kisa in vode.