Najpreprostejši način, kako iz tkanin odstranite mastne madeže

Nekatera oblačila so nam bolj pri srcu od drugih. Nobenega kosa ravno z veseljem ne popackamo, a če se madež zgodi na katerem od najljubših oblačil, smo včasih lahko skoraj malo žalostni. Takrat se na vse pretege trudimo, da bi čas prevrteli nazaj ali pa iznašli način, kako se znebiti packe s tkanine. Nekateri madeži se hitro vdajo in jih preženemo že z dovoljšno količino vode, spet drugi pa so malce trdovratnejši. Mastni, na primer. Teh se zlepa ne znebimo, se strinjate?