Najprej zračenje, šele nato dišave

Pozimi kar pozabimo na zračenje stanovanja, saj so zunanje temperature nizke in neprijazne. Pogosto se zato zgodi, da namesto da odpremo okno, uporabimo kakšno dišavo za prostor, še posebno preden se na vratih pojavijo obiski, a s tem neprijetne vonjave le prikrijemo, odstranimo pa jih ne. Seveda ni nič narobe z dišavami za prostor, če uporabljamo čim bolj naravne in ekološke, a naj ne bodo izgovor, da se tako ognemo zračenju.

Nizke temperature ne smejo biti razlog, da ne bi zračili stanovanja. FOTO: Guliver/getty Getty

Pozimi ga seveda nekoliko prilagodimo, dovolj bo, da okna nekajkrat na dan na stežaj odpremo za nekaj minut, ne več kot pet, in če se le da, naredimo prepih. Izogibamo se odpiranju oken na kip, saj bo tako trajalo dlje, da se bo zrak zamenjal, s tem pa bomo v prostor priklicali več vlage. Šele ko je prostor prezračen, torej v njem ni več odvečne vlage, ki nastane pri kuhi, virusov in drugih škodljivih delcev, denimo tistih, ki hlapijo iz čistil, lahko razmišljamo o dišavah. Ne nazadnje te pripomorejo k izboljšanju počutja in še posebno pozimi poskrbijo za prijetno in toplo vzdušje.

Pisali smo že, da je za odišavljenje prostora najbolje izbrati povsem naravne snovi, denimo kavna zrna, citruse in začimbe, niti z eteričnimi olji ni nič narobe, se je pa bolje izogibati električnih osvežilcev, saj lahko snovi, ki iz njih hlapijo, dražijo dihala.

Naredimo raje svojo dišavo, ki bo povsem naravna. Prijetno svežino denimo ustvarimo z vonjem bazilike in limone. Zavremo skodelico vode in z njo prelijemo štiri žlice suhe bazilike. Počakamo nekaj minut in vse skupaj precedimo skozi gosto gazo, nato pa prelijemo v steklenico s pršilom. Dodamo skodelico destilirane vode, žlico vodke in pet kapljic eteričnega olja limone. Pretresemo in z mešanico poškropimo prostor.

Pozimi okna na stežaj odremo le za nekaj minut, a to storimo nekajkrat na dan.

Da bi neprijetne vonjave odstranili iz tkanin, v pollitrsko steklenico z razpršilom vlijemo žlico vodke, dodamo 30 kapljic eteričnega olja po želji, nato pa steklenico do vrha napolnimo z destilirano vodo in pred vsako uporabo pretresemo. Mešanico uporabimo za odišavljanje posteljnine, okrasnih blazin, preprog, kavčev, naslanjačev in preostalih tkanin. Še bolj enostavno bomo poskrbeli, da bo prijetno dišala kopalnica, potrebujemo samo najljubše eterično olje.

Nekaj kapljic nakapamo na notranjo stran rolice toaletnega papirja, počasi bodo hlapele. Ko vonj izgine, postopek ponovimo.