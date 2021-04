Najprej metla, potem rože

Marjeticam in primulam spomladanski mraz ne pride do živega. FOTO: Piksel/Getty Images

Lepe in uporabne balkonske zasaditve

Pomlad je čutiti na vsakem koraku in po dolgi zimi vse več časa preživljamo pod milim nebom, torej tudi na balkonu. Ta je za mnoge mirno zatočišče pred vsakodnevnim vrvežem, priložnost za umik v samoto ali kotiček za preizkus vrtnarskih sposobnosti. A po dolgi zimi ga je treba pripraviti na toplejše obdobje.Pozimi se kaj hitro spremeni v odlagališče odvečne krame, za katero v stanovanju ni prostora. Morda so tudi na vašem prostor našli kolo, smučarska oprema, odslužen kos pohištva, stari cvetlični lončki in orodje. Prvi korak je preprost: odstranite vse, kar tja ne spada. Sledi čiščenje: smeti odstrani metla, če imate keramične ploščice, jih dodobra obrišite z vlažno krpo. Prav tako obrišite ograjo in preglejte, ali morda ne potrebuje barvne osvežitve.Rastline poživijo balkon, zato ne pozabite nanje. Izbor prilagodite svojemu okusu, namenu, prostornosti ter količini sonca in svetlobe. Za sončni balkon je izbira zelo pestra, saj večina rastlin uspeva na soncu. Če ga to obseva ves dan, so odlična izbira ivanjščice in dalije. Na polsenčnih uspevajo navadne vodenke, okrasne koprive, petunije, pelargonije. Na tistih, ki jih sončni žarki skoraj ne pobožajo, pa begonije, fuksije in gomoljaste begonije. A vse te vas bodo razvajale v poznejšem delu leta, prvo okrasje, ki je kos spomladanskim mrzlim večerom, nočem in jutrom, so resje, primule, marjetice, hijacinte, narcise in tulipani.Tako kot količini svetlobe in sonca je balkonske zasaditve treba prilagoditi velikosti prostora. Na večjih je možnosti več, a to ne pomeni, da morajo manjši ostati brez življenja. Nasprotno, so pa zanje primernejše vertikalne zasaditve, torej sadilni lončki, nameščeni na ograjo ali pritrjeni na steno. S tem boste poživili balkon in hkrati ohranili dragoceni prostor.Če prisegate na uporabne zasaditve, prostor namenite zeliščem in zelenjavnim rastlinam. Za sajenje slednjih je res še zgodaj, lahko pa pripravite sadilne posode in razmislite, kaj bi umestili na balkon, na katerem lahko gojite domala vse, kar sicer raste na vrtu: od solate, paprik, paradižnikov do kumar in bučk. Ne pozabite na zelišča in dišavnice. Izbira je vaša, balkon oplemenitite s tistimi, ki jih v kuhinji najpogosteje uporabljate, na primer poprovo meto, baziliko, timijanom, rožmarinom pa seveda peteršiljem, ki je pri nas eno od uporabnejših zelišč.Za piko na i pa še nekaj dodatkov, ob katerih bo bivanje na balkonu prava pravljica. Velikosti površine prilagodite velikost in količino stolov. Za manjše so primernejši zložljivi, ki jih lahko, ko jih ne potrebujete, preprosto pospravite. Poskrbite, da bodo na njih mehke in udobne blazine.Rekvizit, ki prikliče zen, je manjša fontana, element, v katerem žubori tekoča voda. Več raziskav je namreč dokazalo, da zvok tekoče vode spodbuja dejavnosti v možganih, ki so povezane z globoko meditacijo in sproščanjem.Tudi nekaj sveč, ki jih prižgete zvečer, prinaša posebno noto. Izberite takšne, katerih vonj prežene nadležne goste v toplejših večerih, komarje. Denimo z vonjem sivke ali citronele. Za dodatno popestritev pa lahko napeljete okrasne lučke ali lampijončke.Skratka: še preden nastopijo res topli dnevi, balkon spremenite v uporaben, lep in pomirjajoč kotiček pod milim nebom.