Najprej knjiga, potem v gore

Novosti Planinske založbe FOTOGRAFIJE: PZS

Andreja Tomšič Drab in Jože Drab sta izdala vodnik.

Vladimir Habjan, urednik Planinske založbe

Planinska založba je svojo prepoznavnost širila z vodniki in učbeniki. V tej smeri deluje tudi letos in bo tudi nadaljevala, pri čemer bo spodbujala izvirno planinsko, gorniško in alpinistično leposlovje. Lani je na področju vodnikov zastavila nov program. »V preteklosti smo v okviru založbe izdali celo vrsto enciklopedičnih vodnikov po posameznih območjih, vendar teh gorniške založbe v Evropi praktično ne izdajajo več. Temu sledimo tudi pri nas. Pripravili smo dolgoročni načrt izdaj, ki temelji na enciklopedičnih izdajah, vendar bomo posamična območja v publikacijah predstavili z izbirnimi vodniki. Enciklopedični vodniki opisujejo prav vse pristope določenega območja, a so brez fotografij, izbirni pa poudarjajo najlepše ture območja in imajo boljšo slikovno opremo. Izbirni vodnik Najvišji vrhovi evropskih držav je že ena od tovrstnih izdaj. V letošnjem letu prihaja na tržišče nov izbirni vodnik po vzhodnem delu Julijskih Alp (vzhodno od Soče in Pišnice). V naslednjih letih načrtujemo še več tovrstnih vodnikov,« je povedal urednik Planinske založbe PZSDruga novost, ki jo pripravljajo, je s področja strokovne literature. Planinska zveza Slovenije namreč veliko pozornost posveča izobraževalnim področjem, čemur sledijo tudi publikacije. Tako je na primer letos izšla že četrta dopolnjena izdaja Planinske šole, kar je temeljni program planinskega usposabljanja. »V založbi smo zastavili nov program, ki bo nekaj temeljnih planinskih področij predstavil z vsebino, ki bo manj 'učbeniška' in bolj poljudna ter namenjena širši javnosti, torej vsem, ki jih pridobivanje novega gorniškega znanja zanima. V tem smislu smo za letos pripravili novo edicijo z naslovom Osnove planinstva. V prihodnosti bomo pripravili podobne izdaje s področja športnega plezanja, turnega smučanja in turnega kolesarjenja. Ena od tovrstnih izdaj je tudi sveža zbirka planinskih nalog Planinstvo od A do Ž, ki jih je zbral planinski vodnik,« je dodal Habjan.Nekaj izdaj je bilo in še bo leposlovno obarvanih. V začetku leta je na police založbe prišla zbirka zgodb za mladino Nove dogodivščine v Pravljičariji avtorice. Leposlovno obarvana bo tudi knjiga Na meji, v kateri avtor predstavi dramatične zgodbe mejašev in gorskih reševalcev v Karavankah, v nadaljevanju pa slikovito opisuje poseben del svoje bogate gorniške kariere. Izšla bo do konca leta. Do takrat bo predvidoma izšla tudi prenovljena izdaja zgodovine planinske organizacije Slovensko planinstvo skozi čas.Lani je po dolgem času izšel nov plezalni vodnik Moderne večraztežajne smeri, ki je naletel na zelo ugoden odziv. Zato so v založbi obudili program izdaj športnoplezalnih vodnikov po posameznih območjih. Prvi vodnik po plezališčih Gorenjske načrtujejo v letu 2022.Te dni je iz tiskarne prišel planinsko-zgodovinski vodnik Meja na razvodnici, delo prekaljenega planinskega publicista. Rapalska meja je med obema svetovnima vojnama predstavljala mejo med Kraljevino Italijo ter Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev oziroma pozneje Kraljevino Jugoslavijo. »Glavna misel, ki me je vodila ob pisanju vodnika, je bila ohranitev spomina na premalo znan, čeprav ne tako oddaljen del naše zgodovine. Žal o tem obdobju povojne generacije nismo vedele veliko in fizične mejnike je na terenu preraščala podrast. Med hojo po gorah blizu nekdanje meje naletimo tudi na razne bunkerje in utrdbe, ki vzbujajo vprašanja in še posebno v Julijskih Alpah povzročajo zmedo, kdo in s kakšnim namenom jih je zgradil,« je odločitev za pisanje posebnega planinsko-zgodovinskega vodnika pojasnil Škodič.