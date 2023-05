Najprej izberemo kavč: vzorci so dobrodošli, a previdno z njimi (FOTO)

Če je nekoč veljalo, da je kuhinja srce doma, zadnja leta to vse bolj velja za dnevno sobo. V njej gledamo televizijo, se na udobnem kavču sproščamo po napornem dnevu ter gostimo povabljene. Tako so dnevne sobe postale izjemno kompleksni prostori, ki morajo ustrezati več različnim kriterijem ter namenom, zaradi česar je bolj zapletena tudi njihova oprema. A obstajajo smernice, ki nam lahko delo močno olajšajo, saj ostajajo enake ne glede na to, za kaj vse bomo dnevno sobo uporabljali.

Klubska mizica naj ne bo daljša od dveh tretjin dolžine kavča.

Preden se lotimo nakupa pohištva, je treba kot pri vseh prostorih poznati mere in določiti proračun, obojemu pa nato prilagodimo želje. Sanje mnogih so velike udobne sedežne garniture, na katerih lahko vsa družina preživi deževne in hladne dni, a je treba te sanje spremeniti, če prostor ni dovolj velik, sicer bo zgolj en kos pohištva zavzel večji del sobe, ta pa bo tako videti še manjša. Če si resnično želimo družinskih ogledov filmov in crkljanja pod odejo, je lahko rešitev denimo raztegljivi kavč. Ker je kavč osrednji del dnevne sobe, ga izberemo najprej, vse drugo pa stilsko in barvno prilagodimo njemu. Notranji oblikovalci svetujejo, da se pri opremi dnevne sobe držimo preprostega pravila: od tri do štiri barve oziroma odtenke in dve gladki tkanini, torej brez vzorcev. Kavč je lahko denimo prevlečen z eno vrsto tkanine, naslanjači, tabureji ali vreče za sedenje pa z drugo.

Ne kombiniramo več kot treh ali štirih različnih barv ali odtenkov.

Enako velja za barve. Kombiniramo jih lahko z dodatki v različnih vzorcih, a pazimo, da vzorci vsebujejo eno od glavnih barv ali obe. Temu prilagodimo morebitni preostali tekstil, kot so preproge, zavese, odeje, prtički in podobno. Ker kose, namenjene sedenju, običajno razporedimo okrog klubske mizice, izbiro uskladimo z njimi, pri čemer je po mnenju strokovnjakov bolje dodati malce kontrasta. Če so kavč in naslanjači denimo sivi in beli z dodatkom črne, naj bo mizica črna z dodatkom bele ali sive. Pazimo tudi, da ne bo prevelika. Idealno naj bo za od 2,5 do pet centimetrov nižja od sedala kavča ter ne daljša od dveh tretjin njegove dolžine. Da bi čim lažje dostopali do kavča, naj bo mizica od njega oddaljena od 30 do 50 centimetrov. Tako med sedenjem vanjo ne bomo brcali, bomo pa z lahkoto dosegli reči na njej.

V dnevni sobi seveda ne sme manjkati prostor za shranjevanje in kakšne police, namenjene knjigam, spominkom in fotografijam. Lahko se odločimo za nakup regala, v katerega bomo umestili še televizijski sprejemnik, ali pa tega pritrdimo na steno, odločitev je stvar okusa in razpoložljivega prostora.

Ne pozabimo na ambientalno svetlobo. FOTO: Navamin Keawmorakot/Getty Images

Na koncu razmislimo še o razsvetljavi, ki jo prilagodimo potrebam. Med večernim gledanjem televizije nam bodo oči hvaležne za ambientalno svetlobo, ki jo v obliki led trakov pritrdimo okrog sprejemnika, za njim, lahko tudi na stik tal s steno. Če nameravamo v dnevni sobi veliko brati, si priskrbimo svetilko z močnejšo belo sijalko, ki naj bo čim bližje prostoru, namenjenemu branju. Lahko je to stoječa talna svetlika, namizna ali stenska, ki jo po želji upogibamo. Za običajna druženja bodo dovolj povsem običajne stenske ali stropne svetilke.