Najprej blagi, nato priključni hibrid

Prvi GLC je leta 2015 nasledil škatlastega GLK in naj bi bil med Mercedesovimi športnimi terenci ekvivalent limuzini razreda C. Leta 2020 je sledila rahla prenova, zdaj pa, kot tretja generacija, konkretna pomladitev, ki prinaša vrsto novosti. GLC je v zadnjih dveh letih najbolje prodajani mercedes-benz – doslej so jih po vsem svetu prodali že več kot 2,6 milijona –, zato so se prenove lotili posebno previdno. Pod vodstvom Roberta Lešnika so novincu namenili subtilne spremembe, ki ustvarjajo ravnovesje med eleganco in terensko zmogljivostjo. Njegovo zunanjost zaznamujejo gladke linije in kljub nesporni terenski pojavi dober količnik zračnega upora 0,29. Od predhodnika je tudi šest centimetrov daljši (dolžina 4716 mm), malenkost nižji in s prav tako nekoliko daljšo medosno razdaljo; s 600 litri v osnovni postavitvi je 50 litrov večji kot doslej tudi prtljažni prostor.

Voznikovo delovno okolje: odlični večfunkcijski volanski obroč in dva zaslona.

Hibridni motorji

A spremembe na zunanjosti so le manjši del novega paketa, v ospredju so novi motorji, ki so do zdaj vsi hibridni. Ob prihodu na slovenski trg sta na voljo dva dvolitrska bencinska motorja (GLC 200 4matic s 150 kW/204 KM in 300 4matic s 190 kW/258 KM) in prav taka dizla (220 d 4matic s 145 kW/197 KM in 300 d 4matic s 198 kW/269 KM). Vsi štirje so v izvedbi blagega hibridnega pogona (48 V), po zatrjevanju proizvajalca v povprečju vsi štirje porabijo liter goriva manj kot predhodniki. Motorji so serijsko povezani z devetstopenjskim samodejnim menjalnikom in imajo štirikolesni pogon.

Vsi štirje dosedanji motorji so v izvedbi blagega hibridnega pogona.

Konec leta bosta na voljo še bencinska priključna hibrida (GLC 300 e 4matic z 230 kW/313 KM in 400 e 4matic z 280 kW/381 KM), opremljena z elektromotorjem z močjo 100 kW in baterijo s kapaciteto 31,2 kWh. Kot obetajo, bo GLC kot priključni hibrid zgolj na elektriko lahko prevozil vsaj 100 kilometrov, kar zna biti konkretna prednost pred podobnimi vozili, ki na elektriko v veliki večini prevozijo le okrog 50 kilometrov. Pomembno je tudi, da bo mogoče povsem prazno baterijo na polnilni postaji z močjo 60 kW napolniti v pičlih 30 minutah.

Višja cena

Novinec je nekoliko dražji od predhodnika. Pri slovenskem uvozniku sicer pravijo, da ima že v osnovnem paketu precej več opreme kot doslej. Za vstopni GLC 200 4matic boste odšteli najmanj 61.900 evrov, za najdražji priključni hibrid GLC 400 e 4matic pa 79.900. »Bomboni« s spiska doplačljive opreme vse skupaj lahko še krepko zasolijo. Več pa v kakem podrobnejšem testu, ko novi GLC pride v naše roke.