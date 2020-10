Najpogostejši napaki pri pranju kavbojk

Da bi kavbojke kar najdlje ohranile prvotno obliko in barvo, se je treba med pranjem izogibati dvema najpogostejšima napakama. Po priporočilu strokovnjakinje za odstranjevanje madežev Susan Feremor kavbojk ne bi smeli prepogosto prati: »Čim manj, tem boljše, sicer hitro zbledijo in se razvlečejo ter tudi strgajo. Najboljše je, da jih pri nizki temperaturi operete po približno sedmih nošenjih in jih posušite na zraku.« Obvezno pred pranjem Kavbojke pred pranjem vedno obrnite. Nikoli jih ne perite na pravi strani, saj se tako hitreje spere barva in poškodujejo šivi. Preden jih položite v stroj, obvezno zapnite zadrgo in gumbe. Primerno poln pralni stroj Pri pranju kavbojk uporabljajte detergent za pranje nežnega perila in hlač iz džinsa ne perite v prepolnem pralnem stroju. Tudi kadar je boben prepoln, je tkanina dovzetnejša za poškodbe, ki so lahko usodne.