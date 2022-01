Najpogostejši miti o psih, ki jim vsi verjamemo, a ne držijo

Psi so si v zadnjih desetletjih priborili precejšnjo vlogo v naših življenjih, kljub temu da ogromno časa v dnevu preživijo ob nas, pa jih še vedno ne razumemo v celoti. Še več, o njih kroži tudi precej mitov, ki jih pasji lastniki pač verjamemo in jih nikdar nismo preverili. Je res, da psi vidijo črno-belo? Da je njihova slina sterilna? In da je eno pasje leto vredno sedem človeških? Preverite, kaj o tem in še marsičem pravijo veterinarji.

