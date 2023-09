Pri električnih avtomobilih se ne zgodi ravno pogosto, da se podatki o dosegu ujemajo tako v teoriji kot v praksi. Ko je jeep avenger prihajal v Slovenijo, so v tovarni zanj trdili, da zmore 400 kilometrov dosega, in prav takšno številko smo dvakrat videli izpisano pri polni bateriji na potovalnem računalniku. Resda je kasneje malce upadel, ker smo tudi porabo imeli večjo od tovarniških številk. Tovarniška poraba je namreč 15,3 kilovatne ure na sto prevoženih kilometrov, naša se je gibala med 17 in 18 kWh, kar je še vedno kar dober podatek, zlasti ker nismo vozili pretirano varčno. Drugo vpraš...