Najmanjša ptica na svetu je kolibri

Med ene najbolj zanimivih vrst ptičev spadajo majhni kolibriji, z dolgimi kljuni letajo okoli cvetov in pijejo nektar. Obstaja jih več kot 330 vrst, v ZDA jih pogosto videvajo poleti, pa tudi slišijo, in sicer zvok njihovih kril, v sekundi z njimi zamahnejo do 80-krat. Da so najmanjša vrsta ptičev, je dobro znano, ena od vrst kolibrijev meri le šest centimetrov od glave do repa, druga vrsta je dolga 25 centimetrov. A naj vas majhnost ne zavede, saj veljajo za zelo agresivne, napadajo šoje, vrane in jastrebe, ki zaidejo na njihovo ozemlje.So pisani, samce navadno krasi tudi obarvano perje na grlu, običajno živo rdeče, modre ali zelene barve. A barve niso rezultat pigmentacije, pač pa prelivanja svetlobe, zaradi česar so videti mavrični. Kolibriji nimajo svojega oglašanja, oponašajo druge ptiče. So selivke, prepotujejo lahko tudi po 800 kilometrov naenkrat, s hitrostjo do 48 kilometrov na uro. Ste vedeli, da lahko letijo tudi nazaj? So edina vrsta ptic, ki to zmore, poleg tega znajo leteti še gor in dol ter vstran. Imajo nožice, a ne znajo hoditi ali skakati, z njimi se praskajo in čistijo. Imajo okoli 1500 peres, najmanj od vseh ptičev; več jih ne potrebujejo, ne le zato, ker so majhni, pač pa tudi zato, da so lažji, in zato laže letijo.Povprečno tehtajo tri grame. Ne vohajo, zato pa izvrstno vidijo, in to v barvah, najraje imajo oranžne in rdeče cvetlice.Kot rečeno, pijejo nektar, pravzaprav ga ližejo, in to tako, da izplazijo jezik, kakšnih 13-krat na sekundo. Ta je na vrhu razdeljen na dva dela, tako lahko zaužijejo čim več nektarja. Jedo še majcene insekte, najpogosteje pajke. Povprečno jedo od 5- do 8-krat na uro, vsak dan pa pojedo do dvakrat toliko, kolikor so težki. Ko hrane ni v izobilju in so utrujeni, se spravijo v nekakšno hibernacijo, da varčujejo z energijo. V mirovanju vdihnejo 250-krat na minuto.Gnezdijo na drevesih. Samica povprečno znese dve jajci, kajpak so tudi jajca najmanjša od vseh ptičev, manjša od žele bombončka. Povprečno živijo od tri do 12 let.