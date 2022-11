Najlepše jesenske dekoracije

Jesen je običajno v znamenju toplih tonov, oranžnih, rumenih in rdečih. Vanje se odene narava, zakaj se ne bi tudi mi oziroma naši domovi. Kot nalašč bo letošnjo jesen pri notranji opremi in dodatkih prevladovala oranžna, da pa bi dom odeli v jesenske barve in vanj vnesli nekaj topline ter še zadnjih toplih sončnih žarkov, ni treba nakupiti novih dodatkov, izdelamo jih sami, še bolje skupaj z otroki, navdih in materiale pa poiščemo v naravi. Glavna zvezda jeseni, ki je kot naročeno oranžna, je buča. Buče niso priljubljena dekoracija le okrog noči čarovnic, z njimi lahko dom popestrimo že zdaj.

Takšne bodo zdržale dlje od naravnih. FOTO: Elena Smykova/Getty Images

Naravne buče je najbolje uporabiti v dekoracijah, ki jih postavimo na prosto, v toplih prostorih bodo hitro splesnele in zgnile, neizrezljane imajo sicer nekoliko daljšo življenjsko dobo kot izrezljane. Postavimo jih okoli vhodnih vrat, na teraso ali balkon, uporabimo različne velikosti, mednje pa postavimo cvetlične lončke ali vaze z jesenskim cvetjem: oranžnimi, rumenimi, belimi ali rdečimi krizantemami in gerberami, jesenskimi astrami, vresjem, suhimi travami in drugim suhim cvetjem, dodamo še nekaj koruznih storžev in drugih darov narave, jih razporedimo po tleh ali z njimi napolnimo dekorativno košaro. Z manjšimi okrasnimi bučami ob posebnih priložnostih okrasimo jedilno mizo. Razporedimo jih po sredini, dodamo jesensko listje, koruzne storže in podobno, barvni paleti pa prilagodimo izbiro pogrinjkov. Če nimamo buč v želeni barvi, uporabimo tiste, ki so na razpolago, in jih enostavno prebarvamo z akrilnimi barvami, enako lahko storimo z listjem in preostalimi materiali. Če uporabimo tiste s kovinskim sijajem, bo vse skupaj videti še bolj praznično.

Buče lahko izdelamo sami iz kosa blaga, polnila in vrvi.

Ali pa buče izdelamo sami iz kosa blaga, polnila in nekaj kosov vrvi. Blago napolnimo s polnilom ali vanj zavijemo manjšo okrasno blazino. Na spodnji strani naredimo vozel ali blago zašijemo, nato pa kroglo, ki smo jo dobili, prevežemo v vrvjo, da bo videti kot buča, ali blago tako nagubamo. Za konec na vrhu dodamo cimetovo palčko, ki bo predstavljala pecelj in prostor lepo odišavila.

Med sprehodom po gozdu naberemo divji kostanj in iz njega izdelamo venec.

Med sprehodom po gozdu naberemo divji kostanj, iz njega izdelamo čudovit venec in ga obesimo na vhodna vrata ali postavimo na mizo. Potrebujemo osnovo za venec, dovolj kostanjev, da jih bomo nalepili po vsej njeni površini, vroče lepilo in dodatke po želji. Če bomo venec kam obesili, pazimo, da ne bo pretežak. Namesto kostanja lahko uporabimo tudi druge jesenske plodove ali rdeče, oranžno in rumeno listje.