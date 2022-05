Najlepše ideje za sanjske počitnice v Italiji (poletje 2022)

Kako gre načrtovanje letošnjega dopusta? Verjamemo, da si zaradi negotovih zadnjih dveh let pri kupovanju letalskih vozovnic precej previdnejša, kljub temu pa tvoja želja po čudovitem oddihu ni nič manjša. A po nepozabno doživetje ni treba prav daleč. Imamo veliko srečo, da moramo za to, da izkusimo po vsem svetu opevani dolce far niente, skočiti le čez mejo.

Uživanje kar tako, kot bi poenostavljeno prevedli moto italijanskega življenjskega sloga, zagotavlja popoln oddih. Sprostitev, polna božanske kulinarike, dobrega vina, kulture in sredozemskega šarma, v Italijo privablja turiste od blizu in daleč. Si že doživela vse njene lepote?

Nedeljski izlet v Trst je le drobna pokušina vsega, kar ponuja naša prelepa soseda. Malce dlje so čarobne Benetke in gotovo si že slišala tudi za Rim, v katerega te trenutno zelo ugodno vabijo nizkocenovni letalski ponudniki. Branje nadaljujte TUKAJ!