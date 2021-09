Najlepše cvetje, ki ga sadimo jeseni

Vsi, ki imate doma vrt, bi se gotovo strinjali, da se na njem neprestano kaj dogaja. Vsak letni čas s seboj prinese nova presenečenja in spremembe. Poletje se počasi poslavlja in kmalu nas bo pozdravila jesen. To seveda pomeni, da lahko nanjo začnemo pripravljati tudi vrt. Ker se bo poletno cvetje počasi poslovilo, lahko na njem za sezonski okras zasadimo tiste vrste, ki uspevajo v hladnejših razmerah. Spodaj smo izbrali cvetoče okrasne rastline, ki jih sadimo v jeseni.