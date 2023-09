Najlažji način za čiščenje rešetk iz pečice

Na rešetkah iz pečice so pogosto trdovratni madeži, ki so posledica ostankov hrane. Obstaja pa preprost način, s katerim jih boste zlahka očistili. In to v kopalnici v kadi.

Namakanje za popoln rezultat

Vanjo naprej položite brisačo, ki bo preprečila, da bi se zaradi rešetk poškodovala kad. Na brisačo položite umazan pripomoček iz kuhinje, kad napolnite s toliko vode, da bo prekrila rešetke in dodajte približno tri žlice praška za pranje perila. Rešetke namakajte čez noč, zjutraj jih zdrgnite, splaknite in posušite.