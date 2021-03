Najlažji način za čiščenje mikrovalovke

Kaj potrebujete?

eno limono

posodo za uporabo v mikrovalovki

suho krpo

žlico alkoholnega kisa

skodelico vode (240 mililitrov).

Postopek

Skodelico napolnite z vodo in ji dodajte kis ter sok limone.

Tako pripravljeno mešanico v mikrovalovki pri najvišji temperaturi segrevajte vsaj tri minute.

Če je pečica res umazana, segrevajte dlje.

Segreto tekočino v pečici pustite še pet minut.

Nato napravo odprite in previdno iz nje vzemite posodo.

Zmehčano umazanijo obrišite z brisačko. Začnite na vrhu, brišite proti bočnim stranicam in končajte na dnu.

Mikrovalovka je nedvomno priročna in uporabna naprava. V njej je mogoče hitro pogreti ter skuhati jedi in pijače, posledice tega pa so neredko umazane stene notranjosti. Umazanija, ki se na njih kopiči, je trdovratna in nič kaj prijetna očem, čiščenje pa se zdi zapletena naloga. A takšna je le na prvi pogled, kajti s preprostim trikom bo mikrovalovka čista brez napora.