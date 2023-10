Najboljši začetek nove pustolovščine

Znamka Jeep je osredotočena na doseganje novih mejnikov in to so dobro sprejeli tako kupci kot strokovnjaki. Še preden so bila prva vozila dobavljena strankam v Evropi, je 100 % električni Jeep Avenger pritegnil medijsko pozornost z imenovanjem za evropski avto leta 2023 (angl. Car Of The Year) in najboljši družinski SUV po izboru žirije WWCOTY 2023. Tu pa se niz nagrad še ni končal. Poleg omenjenih prestižnih nazivov je Jeep Avenger osvojil še lovoriki najboljše oblikovana novost (Best Design Novelty) v kategoriji malih SUV vozil po izboru bralcev revije Auto Motor und Sport in električni avtomobil leta 2023 na podelitvi nagrad topgear.com.

