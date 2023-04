Avto-moto zveza Slovenije sedmo leto zapored organizira izbor Najboljši za volanom, s katerim bo Slovenija maja dobila najboljšo mlado voznico in najboljšega mladega voznika (do vključno 26. leta starosti) tega leta. Spletni test, na spletni strani www.najboljsizavolanom.si, ki je bil odprt do vključno 26. marca 2023, je vstopnica za praktični del tekmovanja, ki bo v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem. V polfinale se bo uvrstilo najboljših 50 reševalcev in najboljših 50 reševalk, v majskem finalu pa se bo pomerilo najboljših deset polfinalistk in deset polfinalistov.

Avto-moto zveza Slovenije je najboljšega mladega voznika v Sloveniji prvič izbirala že leta 1993 – takrat je bila najboljša za volanom voznica –, tekmovanje pa obudila 2017.

Zmagovalca, ki se bosta okitila z laskavim nazivom najboljši za volanom 2023, se bosta pridružila zmagovalcem in mladim AMZS-ambasadorjem varne vožnje minulih let, poleg tega se bosta eno leto vozila z novo Fordovo pumo, privlačne nagrade pa čakajo tudi druge finalistke in finaliste. Zmagovalka in zmagovalec se bosta oktobra pomerila še na evropskem tekmovanju mladih voznikov, ki ga bo pod okriljem mednarodne avtomobilistične zveze FIA organiziral avstrijski avtomobilski klub ÖAMTC.

»Izjemno nas veseli, da so zmagovalci slovenskega izbora vseskozi med najboljšimi na evropski ravni, kar nedvomno kaže na zelo dobro znanje in vozniške sposobnosti slovenskih mladih voznic in voznikov,« je povedal Erik Logar, vodja področja varna mobilnost pri Avto-moto zvezi Slovenije.