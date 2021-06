Najboljši trik za odstranjevanje mastnih madežev

Kako jih uporabiti

Višek maščobe z oblačila popivnajte s toaletnim papirjem.

Madež posujte z jedilno sodo in počakajte vsaj eno uro, da vpije olje.

V skodelico nalijte vodo in dodajte čep tekočega detergenta.

Odstranite višek sode (lahko s plačilno kartico ali topo stranjo noža).

Vzemite ščetko ter mešanico detergenta in vode nanesite na madež.

Oblačilo nato operite v pralnem stroju pri temperaturi, ki jo dopušča tkanina.

Mastni madeži na oblačilih povzročajo nemalo težav. Njihovo odstranjevaje pa je nemogoče le na prvi pogled. Kajti s pravim načinom je to pravi mačji kašelj.Vse, kar za odstranjevanje mastnih madežev potrebujete so jedilna soda, tekoči detergent za pranje perila, toaletni papir, voda in manjša ščetka (lahko za zobe).