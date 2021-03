Najboljši trik za čiščenje kuhinjskega korita

Enostavni in učinkoviti trki za čiščenje so vedno dobrodošli ter zlasti pridejo prav v času, ko je v mnogih domovih na sporedu veliko spomladansko čiščenje. Enega od njih uporabite pri negi kuhinjskega korita. Preprosto in učinkovito Vse, kar za to, da bi to zasijalo v popolni čistoči, potrebujete, sta malo detergenta za pomivanje posode in aluminijasta folija. To zmečkajte v kepo, nanjo kanite detergent in zdrgne kovinsko površino. Ta bo po tovrstnem čiščenju sijoča kot nova, dodatna prednost aluminijaste folije pa je nedvomno njena prilagodljivost, zaradi katere so z njo dostopni tudi najbolj skriti kotički.



Vsekakor uporaben trik, ki je med drugim dobrodošel tudi pri čiščenju žara.

