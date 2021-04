Najboljši prijatelj pralnega stroja

Na gumi se nabira veliko umazanije. FOTO: Iuliia Mikhalitskaia/Getty Images

Zakaj in kako ga uporabiti

Namesto mehčalca ga lahko dodate tudi med pranjem.

Na trideset dni

Če je voda v vaši okolici izjemno trda, kis nalijte tudi v očiščeno dozirno posodo.

Zakaj kupovati nešteto različnih čistil, ko pa se zdi, da je alkoholni kis idealna rešitev za vse mogoče težave? Z njim so brezhibna stekla na oknih, z njim je premagljiva maščoba v pečici, odličen je pri odstranjevanju oblog vodnega kamna in preprečevanju neprijetnih vonjav iz odtokov. Obstaja pa še ena zadrega, iz katere lahko pomaga. In sicer skrbi tudi za čistočo ter dobro delovanje pralnega stroja.Čeprav se morda zdi, da naprava, v kateri glavno vlogo igrata voda in pralni prašek, ne potrebuje čiščenja, to ne bo držalo. V njej nakopičeni ostanki pralnih sredstev, mehčalca, vodnega kamna in druge umazanije, na kateri se namnožijo bakterije, namreč povzročajo neprijetne vonjave in pripomorejo k slabšemu delovanju zaveznika čistega perila, občasno temeljito čiščenje na drugi strani pripomore k temeljitejši čistoči perila ter preprečuje morebitne okvare.Gre za povsem naravno čistilo, ki ga najbrž že imate v kuhinji, njegova uporaba pa je na moč preprosta in hkrati učinkovita.Najprej z njim očistite dozirno posodo. Odstranite jo iz stroja ter jo temeljito poškropite z nerazredčenim kisom. Pustite, da opravi svoje delo, medtem poškropite odprtino stroja, v kateri je nameščena. Presenečeni boste nad oblogami, ki se tvorijo na šobah, iz katerih prši voda. Počakajte vsaj pol ure, nato v roke vzemite manjšo ščetko ter dobro zdrgnite vse kotičke. Predel obrišite z vlažno ter na koncu še s suho krpo.Preden dozirno posodo namestite nazaj, jo zdrgnite s ščetko in z nje odstranite vse obloge.Naslednji korak je čiščenje gume na vratih. Tudi to poškropite s kisom, počakajte nekaj minut in jo očistite s ščetko. Bodite dosledni in natančni ter očistite celotno površino gume. Na koncu jo obrišite z vlažno krpo.Tako očiščen prazen pralni stroj vključite na najvišjo temperaturo pranja. Pred tem v boben nalijte dve skodelici oziroma približno pol litra alkoholnega kisa. Za boljše učinke lahko dodate še pol skodelice sode bikarbone.Če je voda v vaši okolici izjemno trda, kis nalijte tudi v očiščeno dozirno posodo. Pustite, da stroj opere cel cikel, nato sledi zadnji korak: zunanjost pralnega stroja poškropite z alkoholnim kisom in ga obrišite s suho krpo.Postopek ponavljajte vsaj enkrat na mesec, če res veliko perete, vsaka dva tedna. Gre za izjemno preprost način, ki omogoča boljše ter daljše delovanje nepogrešljivega gospodinjskega aparata.Alkoholni kis lahko namesto mehčalca dodate tudi med pranjem. Nalijte ga v razdelek, ki je namenjen sredstvom za mehčanje perila. Na naraven način bo poskrbel za mehkobo oblačil in brez skrbi, ta ne bodo imela vonja po kisu, temveč bodo lepo dišala po pralnem sredstvu.