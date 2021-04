Najboljši nasveti za mehke in dišeče brisače

Kako ju uporabiti?

Drugi nasveti za dolgo mehke brisače

Po vsaki uporabi poskrbite, da se bodo brisače temeljito posušile. Ne puščajte jih na tleh in vlažnih ne mečite koš za perilo.

Če uporabljate običajne praške in mehčalce, ne pretiravajte s količino teh, držite se navodil proizvajalca ter pri vsakem četrtem pranju kljub temu za izpiranje uporabite kis.

Če brisače sušite na zraku, jih vedno sušite v senci, saj pod vplivom močnih sončnih žarkov njihova vlakna hitreje postanejo trda ter groba.

Dejstvo je, da sprva mehke in nežne brisače že po nekaj pranjih lahko postanejo grobe in trde, ob tem se navzamejo še vse prej kot prijetnega vonja. Dodajanje mehčalca med pranjem vse skupaj velikokrat le še poslabša, vi pa se sprašujete, kako poskrbeti, da bodo brisače čim dlje prijetnega vonja ter nežne in mehke na dotik. Rešitev predstavljata naravna zaveznika: alkoholni kis in jedilna soda.Med pranjem namesto pralnega praška v stroj dodajte 120 gramov jedilne sode, namesto mehčalca pa uporabite alkoholni kis. Soda je odlično naravno čistilo, alkoholni kis mehča tkanine. Za prijeten vonj lahko jedilni sodi dodate nekaj kapljic priljubljenega eteričnega olja.