Najboljši naravni način za odstranjevanje plesni

V vlažnih prostorih se na stenah rada pojavi plesen, ki ni le nadležna na pogled, temveč škoduje tudi zdravju. Dejstvo je, da je v vsakem primeru treba odpraviti vzroke zanjo in tako preprečiti, da bi se še pojavljala. Madeže, ki so na stenah morebiti že nastali, pa lahko odstranite z naravnimi čistili, ki uničujejo plesnive spore, a ne škodujejo zdravju.



Eden od načinov je uporaba eteričnega olja čajevca. To dokazano vsebuje protivirusne in protibakterijske učinkovine ter je naravni fungicid, zato učinkovito premaguje plesen. Naravno in učinkovito Žličko eteričnega olja čajevca zmešajte z decilitrom vode in z mešanico poškropite prizadete površine.



Odlično je tudi čistilo iz jedilne sode, alkoholnega kisa in vode. Zmešajte enaki količini kisa in vode, dodajte jedilno sodo ter vse skupaj spremenite v gosto pasto. To nanesite na področja, kjer je plesen, počakajte, da se posuši, in jo odstranite s suho ščetko ali lopatico. Po potrebi postopek ponovite.