Najboljši načini shranjevanja banan

Banane so vsestransko uporaben sadež: vsebujejo veliko kalija in drugih hranljivih snovi, so priročne, hitro preženejo lakoto itd. Imajo pa tudi negativno plat. Hitro lahko preveč dozorijo in postanejo rjave. Takšne so še vedno uporabne, vendar so za večino najokusnejše tedaj, ko je njihov olupek zapeljivo rumen. Kako jih torej shranjevati, da ne bi bile prehitro preveč zrele?

Kako shraniti banane?

Ob zrelosti, kakršna je praviloma ob nakupu, banane na kuhinjskem pultu zdržijo dva do šest dni. Če brez njih praktično ne gre in jih imate zato vedno doma, je pametno investirati v stojalo, na katero jih boste lahko obesili.

Zakaj je takšen način shranjevanja najboljši?

Če bodo banane visele, bo manj možnosti, da bi zaradi stika s trdo površino na njih nastale poškodbe, zaradi katerih bi prej postale rjave. Proces zorenja bo zaviralo tudi kroženje zraka in dejstvo, da se bo iz pecljev obešenih banan sproščalo manj etilena.

Okoli pecljev ovijte plastično folijo

Še en način, ki v osnovi zavira učinkovanje etilena, katerega se največ sprošča iz pecljev je ovijanje teh v plastično folijo.Namesto plastične lahko uporabite tudi aluminijasto.

Kako shranjevati rezine banan?

Rezine banan hitro postanejo rjave, zato jih je priporočljivo narezati tik pred uživanjem. Proces rjavenja upočasni limonin sok. Z njim poškropljene rezine pospravite v plastična vrečko ali posodico, to pa postavite v hladilnik. Tako pospravljene narezane banane svežino zadržijo približno tri dni.

Lahko v hladilnik pospravimo cele banane?

Seveda, treba pa je vedeti, da hladno in suho okolje upočasni zorenje sadežev, zato ti v trgovini nikoli niso v hladilniku. Skratka: če boste v hladilnik položili še nekoliko zelene banane, bodo zelene tudi ostale.

Postavljanje zelenih banan v hladilnik ni priporočljivo še z enega vidika: zaradi temperaturnega šoka te kasneje morda ne bodo dozorele niti pri sobni temperaturi, njihov okus pa bo nekoliko grenak. V hladilnik je zato primerno pospravljati le banane, ki so povsem zrele in jih ne nameravate pojesti takoj.

Lahko zamrznemo banane?

Banane lahko zamrznete. Zamrznjene so odličen dodatek zmeškom ali sestavina za sladoled. Je pa res, da so za zamrzovanje primerne le popolnoma zrele, najboljše takšne, z že nekoliko rjavim olupkom.

Najboljše je zamrzniti olupljene in narezane na rezine. Te položite eno ob drugo na pladenj, postavitev ga v zamrzovalnik, ko rezine zamrznejo, pa jih pospravite v primerne vrečke. Tako boste preprečili, da bi se rezine med zamrzovanjem sprijemale in pri pripravi jedi boste lažje odmerjali pravo količino.