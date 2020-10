Najboljši načini čiščenja deske za rezanje

Lesena deska za rezanje je v kuhinji nepogrešljiva, da pa bi bila priprava hrane na njej varna, je treba poskrbeti za njeno brezhibno čistočo. Kateri so najboljši načini za dosego tega cilja, svetuje strokovnjakinja za ekološko čiščenje, Candice Batista. Pomivanje po vsaki uporabi Desko za rezanje po vsaki uporabi temeljito očistite z vročo vodo in detergentom za pomivanje posode. Ključno pri tem je sušenje deske: »Po vsakem pomivanju jo temeljito obrišite in pustite, da se na zraku povsem posuši,« opozarja Batistova. Na dva tedna razkuževanje Kljub rednemu in temeljitemu pomivanju je treba desko občasno razkužiti. V ta namen strokovnjakinja priporoča, da jo premažete s tri odstotnim vodikovim peroksidom, počakate nekaj minut, jo nato zdrgnete s suho spužvasto gobico, splaknete, obrišete in posušite.



Če vodikovega peroksida nimate pri roki, po deski potresite jedilno sodo, jo prelijte s kisom, počakajte deset minut, površino zdrgnite in splaknite z vročo vodo. Enkrat mesečno generalno čiščenje Potrebujete 120 gramov soli, polovico limone in žlico jedilne sode. Po deski posujte sol, vzemite polovico limone in z njo zdrgnite vso površino. Desko splaknite in po njej posujte jedilno sodo, jo še enkrat zdrgnite in splaknite pod vročo vodo ter osušite.