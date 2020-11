Najboljši način za pranje krompirja

Krompir je treba pred pripravo temeljito oprati. Ne glede na to, ali ga nameravate lupiti ali ne. Kajti med pridelavo in skladiščenjema v velikih skladiščih pridejo gomolji v stik z različnimi kemikalijami, ki jih je treba odstraniti. Tudi zemlja, v kateri rastejo gomolji, na krožnikih ni dobrodošla.



Kadar pripravljate manjše količine krompirja, pranje ni težava. Ta nastane, kadar je gomoljev veliko, kar se bo v času pred in med bližajočimi se prazniki morda pogosteje dogajalo. Kako ga torej najlažje temeljito oprati? V pomivalnem stroju Da, prav ste prebrali: gomolje postavite na zgornjo mrežico stroja in poženite samo funkcijo izpiranja. Postopek traja nekje do deset minut, močni curki pa bodo v tem času z gomoljev odstranili vso umazanijo.



Pozor: kadar v pomivalnem stroju čistite krompir, ne dodajate tablet za pomivanje in ne tekočega detergenta. Na takšen način oprane gomolje lahko olupite ali jih brez skrbi uživate skupaj z olupkom, ki tako, kot notranjost, vsebujejo veliko hranljivih snovi.