Madeži znoja na beli majici ali bluzi zagotovo niso nekaj, česar bi bili veseli. A so poleti dejstvo zato je dobro poznati način, s pomočjo katerega ti ne bodo več predstavljali nepremagljive težave. Kaj potrebujete: Detergent za pomivanje posode, jedilno sodo, vodikov peroksid in manjšo ščetko. Kako jih uporabiti? V posodici zmešajte detergent za pomivanje posode in šest odstotni vodikov peroksid v razmerju ena proti dve.

Tekočino nanesite na rumene madeže na oblačilu.

Čez tako namočene madeže posujte jedilno sodo in vse skupaj zdrgnite s ščetko.

Počakajte približno eno uro ter oblačilo operite tako, kot dopušča tkanina.