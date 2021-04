Najboljši način za čiščenje ploščic na terasi

Po dolgi zimi, ko je bila nekoliko zapostavljena, se bo več dogajanja znova preselilo na teraso, ki pa, preden se na njej začno druženja in zabave, potrebuje malo posebne pozornosti. Ta naj bo med drugim namenjena ploščicam, ki prekrivajo njeno površino. Za njihovo čistočo ne potrebujete posebnih čistil in kemikalij, temveč nekaj, kar zagotovo že imate v kuhinji.

Voda in kis za čisto teraso

Teraso najprej pometite, nato pa ploščice pomijte z vročo vodo, ki ste ji dodali nekaj kapljic detergenta za pomivanje posode. Če so keramične ploščice močno umazane in potrebujejo temeljitejše čiščenje, namesto detergenta vodi dodajte alkoholni kis v razmerju deciliter kisa na pet litrov vode.



Po čiščenju s kisom ploščice splaknite z običajno vodo in jih po potrebi osušite s suho krpo.

