Najboljši način priprave zelenjave

Preprosta priprava za maksimalne užitke

Mehka (bučke, paprika, paradižnik, šparglji, zelene stročnice) od deset do dvajset minut.

Listnata zelenjava (ohrovt) od šest do deset minut.

Brokoli, brstični ohrovt, cvetača: od 15 do 25 minut.

Čebula: od 30 do 45 minut.

Gobe: od 20 do 40 minut, odvisno od velikosti.

Buče: od 30 do 60 minut, odvisno od velikosti kosov.

Korenasta zelenjava (korenje, krompir, batata, rdeča pesa) od 35 do 60 minut, odvisno od velikosti.

Obstaja nešteto načinov priprave zelenjave: od kuhanja, blanširanja, cvrtja, dušenja in še bi lahko naštevali. Najokusnejša pa je, po prepričanju kuharskih mojstrov, pečena v pečici. Gre za super preprost način, med katerim nastane hrustljava skorjica, sredina ostane mehka, okus pa je prava poezija za brbončice.Samo pomislite na to, kako se med seboj razlikujeta kuhani in pečeni brstični ohrovt. Medtem ko je prvi pogosto kašast in se notranjost ter zunanjost po teksturi ne razlikujeta, je v drugem primeru zunanjost čvrsta, notranjost pa prijetno mehka ter zagotavlja popolno kombinacijo sladkastega olupka ter nekoliko grenke notranjosti. Priznani kuharji trdijo, da je mogoče speči vso zelenjavo, tudi liste zelene solate.Za pripravo zelenjave potrebujete le malo olja in soli ter seveda izbrano osnovno sestavino. Če je ta večja in trša, jo narežite na približno enake koščke, položite na s peki papirjem obložen pekač, posolite, pokapljajte z oljem in pri temperaturi 220 stopinj Celzija pecite, dokler rob ni zapečen, sredina pa postane mehka. Čas pečenja seveda prilagodite vrsti zelenjave:Ko boste pečenje obvladali, lahko pečete kombinacije zelenjave. In brez skrbi, če bo katera malo bolj zapečena. Takšna je velikokrat še okusnejša.