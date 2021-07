Najboljši način odstranjevanja madežev jagodičevja

Tu je sezona okusnega jagodičevja, ki ima žal tudi negativno plat. Madeži, ki jih pusti na tkaninah, so namreč na moč trdovratni in jih je mogoče odstraniti le z agresivnimi preparati. Tako vsaj menijo mnogi, zato bo zagotovo dobrodošla novica, da obstaja povsem preprost način za njihovo odstranjevanje. Za učinkovito pranje namreč potrebujete samo vrelo vodo. Kako jo uporabiti? Umazano oblačilo položite v posodo ali umivalnik in madež prelijte z vrelo vodo. Počakajte nekaj sekund in opazujte, kako izginja posledica neprevidnosti. Oblačilo nato operite kot običajno v pralnem stroju. ​Ni za občutljive tkanine Način brez kemičnih pripomočkov je priporočljiv za bombažne tkanine, žal pa ne za občutljivejše materiale, kot je, denimo, svila, saj jih vroča voda lahko poškoduje. Čiščenje teh raje zaupajte čistilnici.

