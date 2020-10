Najboljši med najboljšimi, akcija Moja dežela

Kranj je priljubljen med večjimi mesti.

Posebno pozornost so namenili spoštovanju higienskih standardov in protokolov.

Kamnik je med mestnimi jedri že v finalu.

Finalisti akcije Moja dežela – lepa in gostoljubna po abecednem vrstnem redu so: med večjimi mesti Celje, Kranj in Velenje, med srednjimi mesti Nova Gorica, Ptuj in Slovenj Gradec ter med malimi mesti Cerklje na Gorenjskem, Radlje ob Dravi in Šentjur pri Celju.Med izletniški kraji so se v finale uvrstili Begunje na Gorenjskem, Radlje ob Dravi in Šentjur pri Celju, med zdraviliškimi kraji pa Laško, Podčetrtek in Rogaška Slatina. Med turističnimi kraji so pri ocenjevalcih najboljši vtis naredili Bohinj, Bovec in Radovljica, med mestnimi jedri Črnomelj, Kamnik in Slovenj Gradec, med vaškimi jedri pa Adergas, Stara Fužina – Bohinj in Šmartno v Brdih. Med trškimi jedri izstopajo Črna na Koroškem, Ribčev Laz – Bohinj in Šentjur – Zgornji trg.Med mladinskimi prenočišči so se v finale uvrstili Hostel Pekarna Maribor, MCC Hostel Celje in Youth hostel Proteus Postojna, med kampi Camping Plana Pivka, Kamp Danica Bohinjska Bistrica in Kamp Koren Kobarid, med glampingi pa Forest glamping resort Bleguš, Glamping Olimia Adria village in Kamp Koren Kobarid.Naj tematske poti so pohodniška pot Juliana Trail, razgledna učna pot Dovžanova soteska in učna pot Drvošec ob Cerkniškem jezeru. Izbirali so tudi najbolj urejene bencinske servise Petrol. V finale so se uvrstili BS Gorenja vas, BS Koper Kolodvorska in BS Selnica ob Dravi.Končne rezultate bo Turistična zveza Slovenije objavila na Dnevih slovenskega turizma, ki bodo v Laškem 12. in 13. oktobra.Državna strokovna komisija je ocenjevala turistično ponudbo in urejenost, kakovost turistične ponudbe, kakovost življenja v kraju za prebivalce in goste, varovanje naravne in kulturne dediščine ter varovanje okolja in gostoljubnost. Ocenjevali so ulice in trge, objekte različnih dejavnosti, hortikulturo, skrb za dediščino, komunalno in turistično infrastrukturo itd.V natečaju, ki je letos potekal že 29. po vrsti, je sodelovalo 37 izletniških krajev, 39 mest, 13 turističnih krajev, 13 zdraviliških krajev, sedem youth hostlov, 19 kampov in glampingov ter 16 tematskih poti, ocenjevali pa so tudi Petrolove bencinske servise. Zaradi epidemije koronavirusne bolezni so letos posebno pozornost namenili spoštovanju higienskih standardov in protokolov ter trajnostnih priporočil za turistične ponudnike in destinacije.