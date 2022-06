Najboljši je blejski kamp, ponaša se s petimi zvezdicami (FOTO)

Nagrade za najboljše kampe podeljuje nizozemsko podjetje ACSI, in to na podlagi glasov gostov v kampih in ocen na njihovem glavnem spletnem portalu www.eurocampings.net. Gostje so lahko za kampe v posameznih državah glasovali v osmih različnih kategorijah, na koncu pa je v vsaki državi zmagal kamp z največjim skupnim številom glasov. Letos je bil to Camping Bled.

Kamp ima izjemno lokacijo blizu jezera. Foto: avtokampi.si

V kategoriji najboljša restavracija v kampu je zmagal Kamp Šobec, v kategoriji najboljši pohodniški in kolesarski kamp je slavil Kamp Koren, v kategoriji najboljša lokacija Kamp Menina in v kategoriji najboljši bazen v kampu Kamp Terme 3000. Posebno nagrado za camping osebnost leta je letos prejela lastnica Kampa Koren Lidija Koren.

Kamp Bled obratuje že vse od leta 1950. Leži na zahodni strani Blejskega jezera, od katerega je oddaljen približno 150 m. V njem je 244 mest za ljubitelje kampiranja, miru in lepe narave ter pohodništva in kolesarjenja. V kampu Bled omogočajo kampiranje na urejenih parcelah in neparceliranem delu, najem mobilnih hišic in glamping lesenih hišic – gozdne vile.

V letu 2019 so prenovili gornji del kampa, uredili so nove premium parcele, ki so velike od 100 do 120 kvadratnih metrov, opremljene pa so z elektriko, vodo in odtokom, na dveh so dodali še leseno velnes teraso z nadstreškom, kadjo z vročo vodo in ležalniki. Prenovljen je del za šotoriste z ločenim parkiriščem. Izboljšali so ponudbo najema električnih koles in organiziranih kolesarskih izletov.

Poskrbljeno je za lačne in žejne.

V akciji Naj kamp 2018 je bil kamp Bled izbran kot drugi najboljši z glamping ponudbo v Sloveniji, nizozemski portal Camping Navigator pa mu je za leto 2018 podelil nagrado za najboljši kamp v kategoriji nature (narava). V njem sprejemajo kartico​ avtokampi.si, ki jo lahko naročite na njihovi spletni strani.

Kamp Bled spada v kategorijo najboljših kampov v Sloveniji (5 zvezdic). Ima 280 urejenih parcel z elektriko, na recepciji si lahko brezplačno izposodite podaljške in adapterje. Za šotorjenje so potrebni močnejši klini. Prostori so delno v senci, delno na soncu. Na voljo je tudi oskrbovalna postaja za avtodome z izpustom za sivo in črno vodo.

Od petih sanitarnih objektov sta dva ogrevana tudi pred sezono in po njej. Pralni in sušilni stroji delujejo na žetone, ki jih lahko kupite v recepciji. Sanitarije imajo tudi družinske kopalnice in možnost najema zasebne kopalnice. Pri recepciji je urejena oskrbovalna postaja za avtodome, na voljo so tuš za pse, pesjaki v senci in varstvo psov.

Kamp Bled je primeren tako za aktivne dopustnike, ki se lahko odpravijo na pohod okoli jezera oziroma po okoliških hribih ali na kolesarski izlet, kot tudi za družine z otroki in tiste, ki si želijo le miru in lepe narave. Ob jezeru je urejena plaža, na voljo so ležalniki, najem čolnov, v bližini delujeta prenovljeni lokal in restavracija.

Kamp Bled je odprt od 1. aprila do 15. oktobra. Recepcija je odprta 24 ur na dan, dostop z vozilom je mogoč od 7. do 23. ure.