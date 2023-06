Najboljše zbirateljske karte, vredne naložbe ta hip!

V obdobju visoke inflacije so tako športne karte bodisi obdržale svojo vrednost bodisi ponujale letno stopnjo rasti do 95 %. V zadnjih petih letih se je vrednost športnih kart povečala za 218 % in tako presegla skoraj vsako drugo naložbeno sredstvo razen kriptovalut.

Ta evolucija je še posebej opazna na področju igralnih zbirateljskih kart, kot so Pokémon in Magic: The Gathering (MTG). V zadnjih nekaj letih je trg zbirateljskih kart doživel opazno rast. Vrednost zbirateljskih kart se namreč povečuje zaradi povpraševanja zbirateljev, ne zaradi nihanj na borzi. Prav zato so privlačne za diverzifikacijo naložbenih portfeljev​​.

Vse se je začelo s športom

Prve zbirateljske karte so bile športne. Njihova zgodovina se začne v 19. stoletju, ko so proizvajalci tobačnih izdelkov svojim izdelkom prilagali športne karte, da so jih naredili privlačnejše. Te karte so bile majhne, na eni strani so imele sliko, na drugi pa statistiko igralca.

V tridesetih letih 20. stoletja so se tobačnim podjetjem pri dodajanju športnih kartic pridružili še proizvajalci gumijastih žvečilk. Iz tega obdobja izvirajo najbolj znane karte Baba Rutha in Louja Gehriga. Najplodnejše obdobje je bilo v osemdesetih in devetdesetih letih. Karte iz tega obdobja namreč dosegajo vrtoglave vrednosti. Med najbolj zaželenimi iz tega obdobja je na primer rookie karta Michaela Jordana.

Magic: The Gathering in Pokemon – ikonična velikana

V svetu igralnih zbirateljskih kart sta postala ikonična Pokémon in Magic: The Gathering. Pokémon, ki izvira iz poznih devetdesetih let, ima ogromno globalno bazo oboževalcev, predvsem med milenijsko generacijo, ki je odraščala ob tem priljubljenem animeju. Nekatere redke karte Pokémon so bile na dražbah prodane za stotine tisoč dolarjev. Prva izdaja Shadowless Charizard iz osnovnega seta je bila prodana za 369.000 dolarjev, karta Pikachu Illustrator pa za 900.000 dolarjev.

Magic: The Gathering je igra, znana po svoji kompleksnosti in globini, ter privlači bolj zrelo občinstvo. Njene karte, še posebej iz zgodnjih setov Alpha in Beta, so z leti opazno pridobile vrednost. Zloglasna karta Black Lotus iz seta Alpha je bila prodana za kar 511.000 dolarjev. Povečuje se vrednost tudi drugih igralnih zbirateljskih kart, kot so karte Yu-Gi-Oh!, pri katerih največjo vrednost dosega karta Blue Eyes White Dragon v brezhibnem stanju.

Tudi športnim zbirateljskim kartam je močno poskočila vrednost. Karte, ki prikazujejo podobe legendarnih športnikov, kot so Ken Griffey Jr., Michael Jordan in Wayne Gretzky, so v zadnjih letih dosegle visoke vrednosti. Visoko vrednost dosegajo tudi karte aktualnih športnikov, kot so karte Luke Dončića, ki dosegajo večmilijonske vrednosti.

Med najbolj iskanimi so karte Magic: The Gathering in Pokemon. FOTO: TCG Park

Osnovna pravila trgovanja

Pri trgovanju z zbirateljskimi kartami moramo biti pozorni na nekaj stvari:

Ocenjevanje ohranjenosti kart : dobra ohranjenost kart je ključnega pomena za njihovo vrednost. Karte se običajno ocenjujejo na lestvici od 1 do 10, pri čemer je 10 najboljše stanje. Ocena se običajno nanaša na kakovost kotov, robov in površine kart.

: dobra ohranjenost kart je ključnega pomena za njihovo vrednost. Karte se običajno ocenjujejo na lestvici od 1 do 10, pri čemer je 10 najboljše stanje. Ocena se običajno nanaša na kakovost kotov, robov in površine kart. Določanje vrednosti kart : kartam se vrednost določi na podlagi več dejavnikov. Najpomembnejši so ohranjenost, redkost, starost in povpraševaje na trgu.

: kartam se vrednost določi na podlagi več dejavnikov. Najpomembnejši so ohranjenost, redkost, starost in povpraševaje na trgu. Nakup in prodaja kart : karte se kupujejo in prodajajo na različne načine. Najpogostejši načini za nakup in prodajo kart so fizične trgovine s kartami, spletni trgi, kot je eBay, in dražbe, kupimo ali prodamo pa jih lahko tudi na specializiranih straneh in aplikacijah.

: karte se kupujejo in prodajajo na različne načine. Najpogostejši načini za nakup in prodajo kart so fizične trgovine s kartami, spletni trgi, kot je eBay, in dražbe, kupimo ali prodamo pa jih lahko tudi na specializiranih straneh in aplikacijah. Trgovanje : trgovanje je priljubljen način pridobivanja novih kart. Zbiratelji se pogosto srečujejo na prireditvah, kot so konvencije, ali na spletu, kjer se trguje s kartami.

: trgovanje je priljubljen način pridobivanja novih kart. Zbiratelji se pogosto srečujejo na prireditvah, kot so konvencije, ali na spletu, kjer se trguje s kartami. Shranjevanje in varovanje kart: da ohranijo svojo vrednost, je karte po nakupu treba ustrezno shraniti. To običajno vključuje uporabo zaščitnih ovojev, škatel ali za najdragocenejše karte celo sefov.

Zbiratelji se srečujejo na prireditvah, kot so konvencije, ali na spletu. FOTO: TCG Park

Najdonosnejše zbirateljske karte

Med trenutno najdonosnejšimi zbirateljskimi kartami najdemo:

1989 Ken Griffey Jr. Upper Deck RC #1,

1986 Michael Jordan Fleer #506,

1979 Wayne Gretzky Topps/OPC RC #18,

2011 Mike Trout Topps Update RC #US175,

1999 Pokémon Base Set 1st Edition Thick Stamp Shadowless Holo Charizard #4 PSA 10 GEM MINT,

1998 Pikachu Illustrator,

1993 Magic: The Gathering: Alpha Black Lotus (PSA 10).

