Najboljše naravno čistilo za ploščice

Ploščice, ki prekrivajo stene v kuhinji in kopalnici, so pogosto prekrite z maščobami, vodnim kamnom, ostanki mil, hrane, reže med njimi pa se obarvajo z na pogled neprijetno barvo. Čiščenje teh je vse prej kot lahko in prijetno, a s pravim sredstvom bo vse skupaj veliko enostavnejše. Poglejte recept za povsem naravno čistilo, ki je kos tudi najtrdovratnejši nesnagi na keramičnih oblogah.

Sestavine:

liter in pol vode

120 gramov jedilne sode

80 mililitrov limoninega soka

60 mililitrov alkoholnega kisa

Priprava

V veliki posodi zmešajte vodo, jedilno sodo, sok limone in kis. Kombinacija se bo zapenila, ko se penjenje umiri, je čistilo pripravljeno za uporabo. Nalijte ga v plastenko z razpršilom, z njim poškropite ploščice, počakajte vsaj pol ure in jih nato očistite z gobico, splaknite z vodo ter do suhega obrišite.