Najboljše čistilno sredstvo, s katerim lahko očistite semiš

Po deževnem poletju smo deležni izjemno lepe in tople jeseni, ta pa nam omogoča tudi nošenje jaken in čevljev iz semiša, ki se sicer s slabimi vremenskimi razmerami ne razumejo najbolje. Precej delikaten material je namreč izjemno občutljiv in s skakanjem po lužah ga lahko hitro uničimo. Prav tako previdni pa moramo biti zato tudi po čiščenju, če želimo, da bodo oblačila, obutev in tudi notranja oprema, ki so narejeni iz tega materiala dolgo držali.

